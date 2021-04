Uszkodzony iPhone 11 Pro sprzedany za 10 tysięcy. Dlaczego tak drogo?

Kolekcjonerzy rzucili się na fabrycznie uszkodzony egzemplarz iPhone'a 11 Pro. Smartfon wyjechał z fabryki z krzywo nadrukowanym logo Apple na pleckach, które dodatkowo zostało przesunięte w prawo. Przypadek wyprodukowania egzemplarza z takim logo szacuje się na 1 na 100 milionów.

Zdjęcia nietypowego iPhone'a 11 Pro zostały udostępnione przez konto Internal Archive na Twitterze. Jego właściciel dzieli się często informacjami na temat prototypów i rzadkich urządzeń firmy Apple.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm