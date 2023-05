Uwaga! Fałszywe usługi ChatGPT to oszustwo, które może Cię drogo kosztować

Cyberprzestępcy ochoczo wykorzystują nowe trendy i popularne tematy. Jak nie dać się naciąć?

Wszyscy już chyba słyszeli o sztucznych inteligencjach jak ChatGPT. To od początku roku bardzo gorący temat i wciąż rozwijany. A jeżeli coś jest popularne, trafia na celownik przestępców. I nie inaczej tym razem. Meta, czyli właściciel Facebooka, opublikował raport z badań dotyczących bezpieczeństwa i nie jest on pozytywny. W ostatnim okresie pojawiło się dziesięć rodzin malware, w tym DuckTail oraz NodeStealer.

Oprogramowanie to podszywa się pod ChatGPT oraz inne rozwijane SI, oferując fałszywe rozszerzenia do przeglądarek. Jednak gdy tylko zostaną zainstalowane, zajmują się przede wszystkim wyświetlaniem reklam, z pewnością są także elementy szpiegowskie. Te wtyczki i rozszerzenia można znaleźć w sieci - pojawiają się w płatnych wynikach wyszukiwania, odnotowano także ich obecność w Play Store. Wspomniany wcześniej DuckTail (czyli "Kaczy ogon") to rodzina znana od 2021 roku. Kradnie ciasteczka i dane o sesjach, a także takie informacje, jak dane użytkownika, jego lokalizacja, a nawet kody do uwierzytelniania dwuskładnikowego. W efekcie umożliwia to przejęcie konta lub wykorzystywanie go choćby do spamowania lub dalszego rozsyłania szkodników.

Meta oczywiście podjęła działania ochronne, a użytkownikom polecamy wstrzymanie się z instalacją dodatków oraz wtyczek związanych z używaniem pomocy SI do czasu, aż nie powstanie jakaś solidna, zweryfikowana lista.

Źródło: TechCrunch