Uwaga! Nadal odnotowywane są duże ilości kradzieży przez podmianę kart SIM

"SIM swapping" to nazwa oszustwa polegającego na wyłudzeniu duplikatu karty SIM ofiary. W ten sposób oszuści zdobyli w 2020 roku aż 100 mln dolarów - i to tylko w USA!

SIM swapping nie jest dla przestępcy prosty do wykonania. Musi on najpierw zdobyć dane osobowe ofiary, co pozwoli mu na uzyskanie duplikatu karty SIM u operatora. Oczywiście w celu ich zdobycia może posłużyć się inną sztuczką, jak socjotechnika, phishing, itp. Gdy już wchodzi w ich posiadanie i uzyska duplikat, może odtworzyć konto użytkownika na systemie Android lub iOS. Otwiera to przed nim zapisane w chmurach zdjęcia, hasła, aplikacje i dostęp do mediów społecznościowych. W 2020 roku tysiące Amerykanów zostało oszukanych tym sposobem, a przestępcy ukradli ponad 100 milionów dolarów z kont swoich ofiar - byli to zarówno zwykli ludzie, jak i celebryci. Dzięki współpracy służb z wielu krajów udało się zatrzymać 10 osób związanych z tymi oszustwami. Warto dodać, że tego typu oszustwa miały miejsce również w Polsce - swego czasu głośno było o rolniku, który został okradziony w ten sposób na 370 tysięcy złotych.

Bartosz Różalski, ekspert z Dagma Bezpieczeństwo IT (specjaliści w dostarczaniu rozwiązań służących do ochrony teleinformatycznej), zauważa:

Każdy z nas jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo własnych danych osobowych oraz dzielenia się nimi z wyjątkową rozwagą. Jak pokazują bowiem historie z życia wzięte, każdy z nas może paść ofiarą tego typu oszustw. Właśnie dlatego ważne jest uświadamianie innych osób z najbliższego otoczenia o takich niebezpieczeństwach np. swoich rodziców czy dziadków

Czy można ochronić się przed takim atakiem? Wszystko pozostaje w rękach pracowników Twojego operatora i Twoich własnych. Poleca się zachowanie czujności i obserwacja, jak zachowuje się Twój telefon. Gdy niespodziewanie i bez przyczyny straci zasięg, warto jak najszybciej skontaktować się ze swoim operatorem i zablokować numer lub dowiedzieć się, czy ktoś nie wyrobił właśnie duplikatu Twojej karty SIM.

Źródło: Dagma