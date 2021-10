Uwaga! Oszustwo "na PGE" - nie daj się nabrać

Eksperci odkryli nową kampanię spamową, wymierzoną w użytkowników smartfonów.

Badacze bezpieczeństwa z Hexnode wykryli, że od niedawna użytkownicy telefonów otrzymują wiadomości SMS, w których widnieje wezwanie do zapłaty za zużyty prąd. Jeśli rachunek nie zostanie uregulowany, ma nastąpić jego odcięcie. Jako że nikt nie potrafi żyć bez prądu, SMS może zaniepokoić wiele osób - niestety, niepotrzebnie. Jest to pułapka przestępców, którzy podszywają się pod PGE. Oczywiście prawdziwe PGE nie ma z tym nic wspólnego. To pułapka nastawiona na pozyskanie danych użytkowników sieci.

Już wcześniej mieliśmy do czynienia z podobnymi mechanizmami, zwłaszcza przy atakach typu phishing. Jednak najczęściej zamiast straszenia obiecywano nagrody, a cyberprzestępcy podszywali się pod takie marki, jak Biedronka, Ikea czy Amazon. Jeśli nieświadoma ofiara kliknie w link znajdujący się w takiej fałszywej wiadomości, wówczas przechodzi na stronę, gdzie podaje swoje dane osobowe. W ten sposób przekazuje je przestępcom. Jak nie dać się nabrać? Jak tłumaczy Hubert Walnik, inżynier systemowy w DAGMA Bezpieczeństwo IT:

Przede wszystkim należy ignorować tego typu informacje już na początku: nie otwierać maili z obietnicami nagród, nie klikać w linki w podejrzanych mailiach i SMSach. Warto też czytać dokładnie treści, bo tak jak w tej sytuacji literówki w tekście oraz brak polskich znaków diakrytycznych powinny wzbudzić niepokój. Przed fałszywymi linkami nie ochroni niestety nic poza skutecznym antywirusem, który potrafi blokować złośliwe linki, chroniąc w ten sposób przed potencjalną infekcją złośliwym kodem.

Foto: Dagma

Źródło: Dagma

Zobacz również: