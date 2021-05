Uwaga! Pojawiają się fałszywe ankiety na temat Pfizera

Bitdefender ostrzega - oszuści nadal wykorzystują pandemię do kradzieży danych osobowych i pieniędzy. Tym razem rozsyłają fałszywe ankiety dotyczące szczepionek Pfizera.

Bitdefender Antispam Lab wykryło na podstawie danych telemetrycznych, że 200 tysięcy osób otrzymało oszukańcze e-maile. Z tej liczby połowa pochodziła z Holandii, 25% z USA i 23% z Niemiec. Maile rzekomo pochodziły z koncernu farmaceutycznego Pfizer, zaś w treści internauta był zaproszony do udziału w ankiecie dotyczącej darmowych szczepionek. Ma być ona anonimowa i bezpłatna, zaś za udział można uzyskać nagrodę w wysokości 100 dolarów. Po kliknięciu za zamieszczony w mailu przycisk następuje przekierowanie na stronę ankiety, gdzie pojawia się Captcha. A co ciekawe - obojętnie, czy zweryfikuje się swoją tożsamość, przechodzi się na "właściwą" witrynę.

"Oszustwa ankietowe" to znany od dawna sposób na kradzież danych osobowych i finansowych od osób fizycznych. Do udziału w badaniu zachęca nagroda oraz ponaglenia mówiące o krótkim czasie pozostałym do końca ankiety. Jednak w tych prawdziwych nie podaje się ani numeru konta bankowego, ani karty kredytowej, jak ma to miejsce w przypadku "oszustwa na Pfizera". W tym przypadku oszuści wykorzystują szum wokół ogólnokrajowych kampanii szczepień, aby zbierać informacje o użytkownikach i zarabiać pieniądze. W jaki sposób? Jeśli chcesz zyskać nagrodę, musisz uiścić niewielką opłatę - w tym celu musisz podać numer konta lub karty kredytowej.

Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, nie ma dobrych wieści:

Nie ma wątpliwości, że oszuści będą nadal wykorzystywać zainteresowanie związane ze szczepieniami i bombardować skrzynki pocztowe ograniczonymi w czasie ankietami na temat szczepionek Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson

Dlatego doradzamy podchodzenie z bardzo ograniczonym zaufaniem do jakichkolwiek ankiet, które obiecują nagrody.

Źródło: Bitdefender