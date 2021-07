Uwaga! Pojawiają się fałszywe instalatory Windows 11!

Chcesz zainstalować Windows 11? Uważaj, aby nie trafić na coś, co go jedynie udaje...

Microsoft wypuścił wersję preview Windows 11 pod koniec czerwca i od tego czasu aktualizuje system co pewien czas - ostatnio wczoraj. Niektórzy użytkownicy nie korzystają do aktualizacji z Windows Update, a pobierają go z innych źródeł. W sieci pojawiło się dziesiątki plików, które obiecują zmianę systemu z Windows 10 na Windows 11 lub "czystą" instalację tego drugiego. Niestety, zazwyczaj są to fałszywe aplikacje, które zamiast instalować nowy system, infekują już istniejący.

Donosi o tym Kaspersky, a jako przykład podaje plik 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activator.exe, który znajduje się na wielu stronach w sieci, krąży także po sieci torrent. Plik ten ma wielkość 1,75 GB, a nazwa sugeruje build Windows 11 - który jest w tym momencie nieco przestarzały - oraz klucz aktywacyjny, dzięki któremu system będzie "legalny". Tak naprawdę jest to bezużyteczna biblioteka DLL, a plik .exe po uruchomieniu pobiera kolejny plik wykonywalny. Podczas instalacji pojawia się mnóstwo okienek z prośbą o akceptację "programów partnerskich", które będą sobie cicho pracować w tle. Kto zaakceptuje - zgadza się na instalację szkodników - od adware po trojany i spyware.

Dlatego przypominamy i ostrzegamy - jeśli chcesz zmienić system na Windows 11, jest to tylko i wyłącznie możliwe poprzez Windows Update. Nigdy nie korzystaj z instalatorów, które znajdziesz w sieci. Chyba, ze chcesz zainfekować swoją maszynę.

Źródło: Neowin, Kaspersky