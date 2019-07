Uwaga! Porno na Reddicie może zaszyfrować Twój telefon!

Lukas Stefanko, analityk zagrożeń w ESET, odkrył groźny ransomware o nazwie Android/Filecoder.C. Oprogramowanie szyfruje telefony swoich ofiar, żądając opłacenia okupu za ich odblokowanie. Wirus kryje się w linkach i QR kodach publikowanych na forach i w komentarzach pod postami zawierającymi treści porno zamieszczonych w popularnym serwisie Reddit oraz na forum dla programistów - XDA Developers. Podstępnie wykorzystuje listę kontaktów w telefonie, by wysyłać znajomym wiadomości SMS zawierające linki do pobrania wirusa i zainfekowania ich urządzeń mobilnych.

Jak wskazuje ekspert z ESET, po raz pierwszy od dwóch lat pojawiła się nowa rodzina oprogramowania ransomware, rozpoznawanego jako Android/Filecoder.C, które szyfruje telefony z Androidem, uniemożliwiając dostęp do jego zasobów. Złośliwy wirus jest aktywny co najmniej od 12 lipca br. Po kliknięciu w link zamieszczany na forach i w komentarzach, złośliwe oprogramowanie instalowane jest w systemie, po czym wykrywa język ustawiony na urządzeniu ofiary. Następnie wysyła wiadomości SMS do wszystkich kontaktów znajdujących się w jej telefonie, używając wybranego języka i sugerując, że zdjęcia odbiorcy mogły zostać wykorzystane w nieodpowiedni sposób w aplikacji zawierającej treści pornograficzne. Po wejściu w link przez znajomego, aplikacja pobierana jest na telefon ofiary. Kolejno szyfruje pliki użytkownika.

Zrzut ekranu pulpitu informującego o zaszyfrowaniu telefonu Filecoderem

Filecoder.C: nietypowy ransomware

Jak zauważa Stefanko, ransomware wymusza na ofiarach niekonwencjonalną wartość okupu. Mianowicie, kwota za odszyfrowanie danych nie jest stała jak w przypadku „standardowych” mechanizmów tego typu zagrożeń, a zmienia się dynamicznie. Jej ostateczna wartość (przedział od 0,01-0,02 BTC) uzależniona jest od unikatowego ID (identyfikatora) ofiary. – To nowa sztuczka. Do tej pory nie widzieliśmy takiego zastosowania w oprogramowaniu ransomware wymierzonego w telefony z systemem Android – wyjaśnia Stefanko. Nowy rodzaj ransomware nie jest pozbawiony wad.

- Android/Filecoder.C nie szyfruje dużych archiwów (powyżej 50 MB), jak i małych obrazów (poniżej 150 KB). Ponadto, omija pliki posiadające typowe rozszerzenia dla telefonów z systemem Android takie jak .apk czy .dex. Najwyraźniej, lista rozszerzeń plików szyfrowanych została skopiowana z zagrożenia WannaCry atakującego systemy Windows – uzupełnia Lukas Stefanko.

Ekspert z ESET zauważył, że sam mechanizm szyfrowania danych przez oprogramowanie posiada pewne luki i możliwe jest odszyfrowanie plików bez opłacania okupu. – Jeśli twórcy oprogramowania ransomware naprawią błędy i poszerzą obszar ataków, Android/Filecoder.C może stać się poważnym zagrożeniem – ostrzega Stefanko.

Post z serwisu Reddit zawierający linki kierujące do Filecodera

Jak zabezpieczyć się przed ransomware?

Najnowsze odkrycie badacza z ESET pokazuje, że oprogramowanie ransomware nadal stanowi zagrożenie dla urządzeń mobilnych z Androidem. Aby zachować ostrożność, użytkownicy powinni trzymać się podstawowych zasad bezpieczeństwa: