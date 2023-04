Uwaga! Procesor AMD może puścić płytę główną z dymem [AKTUALIZACJA]

W internecie pojawiło się sporo informacji związanych z układem Ryzen 7 7800X3D, który zadebiutował niecałe dwa miesiące temu. Niestety - nie są to dobre wieści. U kilku osób zdarzyło się, że procesor uległ nagłemu przegrzaniu, za którym szło uszkodzenie płyty głównej. Model ten ma korzysta z autorskiej technologii producenta 3D V-Cache, dzięki której osiąga wysoką wydajność oraz doskonale sprawdza się przy grach oraz obróbce materiałów wideo. Informacje o przepalaniu podzespołów pojawiły się na Reddicie, pierwszy zgłosił je użytkownik o pseudonimie Speedrookie. Szybko doszły do nich kolejne od innych.

Sprawa dotyczy różnych płyt głównych - w wymienianych przez użytkowników widzimy m.in. Asus ROG Strix X670-E. Jednak w pierwszym zgłoszonym przypadku okazało się, że użytkownik podkręcił profil pamięci EXPO. Do przegrzania doszło podczas aktualizacji BIOSu z wersji 0922 na 1101. Oczywiście aktualizacja nie powiodła się. Asus odmówił zwrotu płyty, ponieważ gwarancja nie uwzględnia problemów spowodowanych przez modyfikowane komponenty AMD. Wspomniany Speedrookie na podstawie swoich doświadczeń doradza: jeśli aktualizujesz BIOS, koniecznie wyłącz EXPO na czas przeprowadzenia operacji.

ASUS withdrew the old BIOS from many motherboards???? pic.twitter.com/oaHoTR0YF8