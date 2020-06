Uwaga! Pułapka! Tych sieci VPN nie używaj!

Sieć VPN ma zapewniać pełną anonimowość i bezpieczeństwo użytkownikom. Niestety, oszuści żerują również i na nich - prezentujemy trzy rozwiązania VPN, których należy unikać.

W czasach pandemii wielu ludzi pracuje zdalnie, zwiększyła się także częstotliwość odwiedzania witryn i serwisów internetowych. Poszedł za tym ogromny wzrost popularności sieci VPN - jedna z nich, Surfshark, zanotowała zwiększenie sprzedaży subskrypcji aż o 700%! Do efektu pandemii doszły także protesty w Hong Kongu - chińscy opozycjoniści korzystają z szyfrowanego łącza do komunikacji. VPN ma gwarantować anonimowe połączenia, jak się jednak okazuje, wśród dostawców trafiają się czarne owce. Już w marcu b.r. okazało się, że niektórzy kradną dane użytkowników, pojawiło się także fleeceware - jest to metoda na wyłudzanie pieniędzy, polegająca na automatycznym przedłużaniu subskrypcji bez wiedzy użytkownika. Jak podaje Avast, trzy takie usługi to Buckler VPN, Beetle VPN oraz Hat VPN Pro.

Te aplikacje VPN zostały łącznie pobrane ponad 800 tys. razy i to tylko w ubiegłym miesiącu. Dostępne są w wersji testowej, pozwalającej użytkowanie przez trzy dni bez opłat, jednak jeśli użytkownik ich nie odinstaluje, zaczynają automatycznie pobierać opłatę subskrypcyjną w wysokości 9,99 USD za miesiąc. Wszystkie trzy aplikacje mają bardzo pozytywne oceny i komentarze w App Store, jednak gdy zagłębimy się w ich treść, można zobaczyć, że są one bardzo siebie podobne. I jest w nich wiele nonsensów, jak "darmowe Wi-fi wszędzie" (!). Czyli - są fałszywe. Podczas ich używania nikt nie jest informowany o końcu okresu testowego, dlatego o tym, że została mu naliczona dopłata, dowiaduje się dopiero na koniec miesiąca.

Całkiem inną sprawą jest samo działanie wymienionych sieci VPN - wszystkie mają podobną strukturę, a choć każda ma ponoć innego producenta, prawdopodobnie ten sam stoi za wszystkimi aplikacjami. Są one dostępne tylko na iOS, nie ma edycji na Androida oraz Windows. Dlatego jeśli szukasz solidnej, sprawdzonej sieci VPN, polecamy zwłaszcza dwie: Cyberghost oraz NordVPN. Dlaczego akurat te? Odpowiedź jest prosta - są akurat dostępne promocje. W pierwszym przypadku aż 80%, w drugim - 70%.

