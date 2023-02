Uwaga! Świeże aktualizacje Windows gryzą się z Intelem

Kolejny odcinek tasiemca pt. "Jak Microsoft psuje swój własny system?"

Wczoraj, jak w każdy drugi wtorek miesiąca, mieliśmy Patch Tuesday. Microsoft wprowadza wówczas aktualizacje dla wspieranych systemów Windows (czyli 10 i 11), mające na celu naprawę bugów oraz poprawki związane z bezpieczeństwem. Niestety, jak to już wielokrotnie bywało, poprawki te zamiast zmieniać cokolwiek na lepsze, często psują poszczególne elementy. I tym razem mamy właśnie taką sytuację.

Windows 11 otrzymał łatki KB5019980 i KB5019961, Windows 10 - KB5019959. Obie powodują wadliwe działanie opartych o DirectX i Direct3D aplikacji. Spowodowane jest to niekompatybilnością ze sterownikami graficznymi firmy Intel, przez co nie ma możliwości wykorzystania bibliotek DLL. Problem dotyczy wersji sterowników od 26.20.100.7463 do 30.0.101.1190. A brak odpowiedniego DLL przekłada się na brak możliwości prawidłowego renderowania.

Co można zrobić, gdy ma się już aktualizację i występuje problem. Pierwszy sposób to jej cofnięcie. Jak to zrobić, wyjaśniam tutaj. Drugi - instalacja sterownika wyższego niż 30.0.101.1190. Ta wersja ukazała się w grudniu 2022, więc jeśli nie aktualizuje się sterowników regularnie, warto zrobić to teraz.

Źródło: Neowin, Microsoft