Uwaga! Wielka wyprzedaż kart graficznych

Wyprzedaż kart graficznych w x-kom obejmuje modele z outletu. Czyli są tam takie karty, które wróciły do sklepu oraz takie, które nigdy nie opuściły magazynu. Jak jednak możemy przeczytać na stronie sklepu:

Część GPU to produkty pochodzące ze zwrotów po zakupach. Mogą nosić ślady użytkowania lub demontażu, brakuje w nich akcesoriów i dokumentów. W innym wypadku to produkty, które z powodu uszkodzenia opakowania nie mogły trafić do sprzedaży. Niektóre mają za sobą wizytę w autoryzowanym serwisie producenta. Przyczyny mogą być różne, ale próbujemy teraz dać kartom nowe życie