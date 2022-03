Uwaga! Wysokie rabaty w Ole Ole - najciekawsze oferty

Dziś pojawiła się wyjątkowa akcja promocyjna w sklepach sieci Ole Ole. Udostępniono kody promocyjne dające możliwość kupna AGD, odkurzaczy oraz wielu innych sprzętów. Co warto kupić?

Przedstawiciele sieci sklepów internetowych Ole Ole zorganizowali kampanię o nazwie: Wysokie rabaty. Podpowiadamy, które produkty szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Jak skorzystać z kodu?

Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym limitowanym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Kody rabatowy UWR100322 i UWR1003222 obowiązują od dnia 10.03.2022 od godz. 00:00 do 22.03.2022 do godz. 23:45 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

Kuchnia

Bosch ErgoMixx MS62M6110

Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz

sieciowe 230-240 V 50/60 Hz Moc silnika 1000 W

1000 W Regulowanie obrotów mechaniczna-skokowa

mechaniczna-skokowa Ilość poziomów obrotów 12

12 Tryb pracy pulsacyjnej tak

tak Pojemność misy roboczej 0,6 litra

0,6 litra Wykonanie misy roboczej tworzywo sztuczne

tworzywo sztuczne Możliwość czyszczenia końcówek w zmywarce tak

Cena: 219 zł 199,99 zł

Sencor SBL 2210WH

Moc silnika 500 W

500 W Regulowanie obrotów nie

nie Ilość poziomów obrotów 1

1 Tryb pracy pulsacyjnej tak

tak Pojemność kielicha 0,6 litra

0,6 litra Wykonanie kielicha Tritan

Tritan Personalny tak

tak Kielich wyposażony w miarkę nie

nie Możliwość czyszczenia w zmywarce (dzbanek, pokrywa) tak

tak Dodatkowe opcje ostrza ze stali szlachetnej

Cena: 119,99 zł 99,99 zł

Redmond RK-M216S-E

Pojemność 1,7 litra

1,7 litra Typ grzałki płaska grzałka płytowa

płaska grzałka płytowa Moc czajnika 2200 W

2200 W Barwa biały

biały Wykonanie stal nierdzewna-tworzywo sztuczne

stal nierdzewna-tworzywo sztuczne Filtr antywapniowy metalowy

metalowy Obrotowa podstawa tak

tak Wskaźnik poziomu wody tak

tak Podświetlenie wskaźnika poziomu wody nie

nie Regulacja temperatury tak

tak Zdalne sterowanie smartfonem tak

tak Sygnalizacja dźwiękowa tak

tak Dodatkowe opcje automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, efekt termosu, sterowanie elektroniczne, sterowanie smartfonem, uchylna pokrywa, wnętrze ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przed wygotowaniem

Cena: 149 zł 139 zł

Severin WK 3472

Pojemność 0,5 litra

0,5 litra Typ grzałki płaska grzałka płytowa

płaska grzałka płytowa Moc czajnika 1100 W

1100 W Barwa srebrny

srebrny Wykonanie szkło-stal nierdzewna

szkło-stal nierdzewna Filtr antywapniowy tak

tak Obrotowa podstawa tak

tak Wskaźnik poziomu wody tak

tak Podświetlenie wskaźnika poziomu wody nie

nie Regulacja temperatury nie

nie Sygnalizacja dźwiękowa nie

nie Dodatkowe opcje automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, podświetlany włącznik/wyłącznik, schowek na przewód zasilający w podstawie, zabezpieczenie przed wygotowaniem

Cena: 139,99 zł 109 zł

DeLonghi Icona Capitals KBOC 2001.BL

Pojemność 1,7 litra

1,7 litra Typ grzałki płaska grzałka płytowa

płaska grzałka płytowa Moc czajnika 3000 W

3000 W Barwa niebieski

niebieski Wykonanie stal nierdzewna

stal nierdzewna Filtr antywapniowy tak

tak Obrotowa podstawa tak

tak Wskaźnik poziomu wody tak

tak Podświetlenie wskaźnika poziomu wody nie

nie Regulacja temperatury nie

nie Sygnalizacja dźwiękowa nie

nie Dodatkowe opcje automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, schowek na przewód zasilający w podstawie, zabezpieczenie przed wygotowaniem

Cena: 299 zł 279 zł

Smeg HMF01PBEU

Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz

sieciowe 230-240 V 50/60 Hz Moc silnika 250 W

250 W Regulowanie obrotów elektroniczna-płynna

elektroniczna-płynna Ilość poziomów obrotów 9

9 Tryb prac pulsacyjnej nie

nie Wykonanie misy roboczej nie dotyczy

nie dotyczy Barwa niebieski

niebieski Dodatkowe opcje funkcja Turbo, przycisk zwalniający końcówki, timer, wyświetlacz LCD

Cena: 739 zł 659 zł

Dom

Deerma F600

Moc 25 W

25 W Barwa biały

biały Typ mgiełki zimna

zimna Ilość poziomów wydajności nawilżania 3

3 Wydajność zimnej mgiełki 300 ml/h

300 ml/h Regulacja poziomu wilgotności tak

tak Pojemność pojemnika na wodę 5 litry

5 litry Kontrola mechaniczne

mechaniczne Higrostat nie

nie Jonizacja nie

nie Automatyczny wyłącznik tak

tak Przeźroczysty pojemnik na wodę nie

nie Wyjmowany pojemnik na wodę tak

tak Filtry węglowy

węglowy Dodatkowe opcje filtr węglowy redukujący zapachy, funkcja automatyczna, funkcja oczyszczanie powietrza, panel dotykowy, programowanie czasu pracy, regulator czasu nawilżania, tryb nocny, wskaźnik niskiego poziomu wody

Cena: 129 zł 119 zł

Bissell Powerfresh 2113N

Moc 1600 W

1600 W Miernik temperatury nie

nie Miernik gotowości pary tak

tak Czas gotowości do pracy 0,5 minuty

0,5 minuty Kolor czarno-niebieski

czarno-niebieski Pojemność 0,56 litra

0,56 litra Uzupełnianie wody przed pracą

przed pracą Zasilanie 230-240V / 50-60Hz

230-240V / 50-60Hz Długość kabla zasilającego 7,5 m

Cena: 465,68 zł 399 zł

Canon MAXIFY GX6040

Technologia drukowania atramentowa (kolorowa)

atramentowa (kolorowa) Funkcje urządzenia drukarka, skaner, kopiarka

drukarka, skaner, kopiarka Podajnik kartek 50 arkuszy

50 arkuszy Rozdzielczość w czerni 600 x 1200 dpi

600 x 1200 dpi Rozdzielczość w kolorze 600 x 1200 dpi

600 x 1200 dpi Prędkość druku w czerni 24 str/min

24 str/min Prędkość druku w kolorze 15 str/min

15 str/min Drukowanie dwustronne automatyczny

automatyczny Obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5, Legal, Letter, papier 10x15, Papier 13x18, Papier 20x25 cm

A4, A5, B5, Legal, Letter, papier 10x15, Papier 13x18, Papier 20x25 cm Obsługiwany format papieru A4

A4 Poziom głośności 49 dB

49 dB Wymiary (szer. x wys.x gł.) 399 x 254 x 410 mm

399 x 254 x 410 mm Waga 11,6 kg

Cena: 2 199 zł 1 999 zł

Gracze

Diablo Chairs X-Ray Normal Size

Maksymalne obciążenie 150 kg

150 kg Rekomendowany wzrost 150 cm - 180 cm

150 cm - 180 cm Materiał skóra ekologiczna (PU)

skóra ekologiczna (PU) Kolor czarno-czerwony

czarno-czerwony Pasuje do uniwersalny

uniwersalny Informacje dodatkowe miękka pianka HR, przewiewna tapicerka HDS Air, podłokietniki z regulacją, pięcioramienna podstawa

miękka pianka HR, przewiewna tapicerka HDS Air, podłokietniki z regulacją, pięcioramienna podstawa Rozmiary (mm) 1380 x 680 x 750 mm

1380 x 680 x 750 mm Waga 25 kg

Cena: 1 145 zł 899 zł

Tracer Gamezone Arrta RGB

Rodzaj myszy optyczny

optyczny Rodzaj myszy przewodowa

przewodowa Czułość myszy 6400 dpi

6400 dpi Rodzaj podłączenia USB

USB Ilość klawiszy 8

8 Ilość rolek 1

1 Podświetlane elementy tak

tak Długość przewodu 1,5 m

Cena: 58,92 zł 44,99 zł

Redleaf Home Cam 100

Typ podłączenia WiFi

WiFi Typ sensora CMOS

CMOS Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli

1920 x 1080 pikseli Mikrofon tak

tak Dołączone oprogramowanie brak

brak Kolor biały

biały Wymiary 100 x 60 mm

100 x 60 mm Informacje dodatkowe czytnik kart pamięci, tryb nocny, wbudowany głośnik

czytnik kart pamięci, tryb nocny, wbudowany głośnik W zestawie kabel sieciowy, zasilacz

Cena: 159,99 zł 129 zł

Monitor HP M34d

Ekran 34 cale / 86,36 cm / 21:9, VA LED

34 cale / 86,36 cm / 21:9, VA LED Ekran dotykowy nie

nie Zakrzywiony ekran tak

tak Rozdzielczość 3440 x 1440

3440 x 1440 Kontrast statyczny / dynamiczny 3500 :1 / 10000000 :1

3500 :1 / 10000000 :1 Jasność ekranu 250 cd/m2

250 cd/m2 Czas reakcji matrycy 5 ms

5 ms Wielkość plamki 0,232 mm

0,232 mm Kąt widzenia w pionie / w poziomie 178 stopni / 178 stopni

178 stopni / 178 stopni Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln

16,7 mln Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz

Cena: 1 999 zł 1 799 zł

Monitor AOC 22E1D

Ekran 22 cale / 55 cm / 16:9, TN LED

22 cale / 55 cm / 16:9, TN LED Rozdzielczość 1920 x 1080

1920 x 1080 Kontrast statyczny / dynamiczny 1000 :1 / 20000000 :1

1000 :1 / 20000000 :1 Jasność ekranu 250 cd/m2

250 cd/m2 Czas reakcji matrycy 2 ms

2 ms Wielkość plamki 0,248 mm

0,248 mm Kąt widzenia w pionie / w poziomie 160 stopni / 170 stopni

160 stopni / 170 stopni Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz

Cena: 629 zł 569 zł

Monitor Dell UltraSharp U4320Q

Ekran 43 cale / 108 cm / 16:9, IPS LED

43 cale / 108 cm / 16:9, IPS LED Rozdzielczość 3840 x 2160

3840 x 2160 Kontrast statyczny 1000 :1

1000 :1 Jasność ekranu 350 cd/m2

350 cd/m2 Czas reakcji matrycy 8 ms

8 ms Wielkość plamki 0,245 mm

0,245 mm Kąt widzenia w pionie / w poziomie 178 stopni / 178 stopni

178 stopni / 178 stopni Ilość wyświetlanych kolorów 1,07 mld

1,07 mld Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz

60 Hz Dodatkowe dane 10-bit przetwarzanie koloru, złącze USB 3.0, regulacja pochylania w pionie, regulacja wysokości, złącze USB typ C

Cena: 4 149 zł 3 899 zł

Beyerdynamic DT 990 PRO Black Edition 250 Ohm

Pasmo przenoszenia 5 - 35000 Hz

5 - 35000 Hz Dynamika (SPL) 96 dB

96 dB Impedancja 250 Ω

250 Ω Mikrofon nie

nie Regulowanie głośności nie

nie Aktywne redukowanie szumów nie

nie Rodzaj słuchawek nauszne, otwarte

nauszne, otwarte Rozmiar kabla 3 m

3 m Złącze jack 3,5 mm, jack 6,3 mm

jack 3,5 mm, jack 6,3 mm Składana konstrukcja nie

nie Kolor czarny

czarny Waga 250 g

Cena: 649 zł 459 zł

