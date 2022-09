Uwaga - aż 75 popularnych aplikacji na Androida i iOS to szkodniki. Sprawdź, czy masz którąś

Szkodliwe pliki pobrano na całym świecie ponad 13 mln razy. Jest szansa, że i Ty masz któryś z nich.

Spis treści

Chociaż zarówno Google Play, jak i Apple Store mają swoje mechanizmy bezpieczeństwa, aż zbyt często zdarza się im przepuścić szkodniki udające zwykłe aplikacje. Badacze wykryli aż 75 takich nieprzyjemnych niespodzianek, które na całym świecie zostały pobrane aż 13 mln razy. Na szczęście nie było to ransomware czy inne wirusy mogące spowodować szkody - mamy tu do czynienia z adware, czyli nachalnie pojawiające się reklamy. Należy zauważyć, że mogą prowadzić do fałszywych stron, na których czają się większe zagrożenia.

Za okrycie odpowiadają naukowcy z zespołu Satori Threat Intelligence firmy HUMAN. Jak ustalili, ma miejsce cała kampania oszustw. Została ona ochrzczona mianem Scylla i jest to już trzecia tego typu akcja. Poprzednie miały miejsce w 2019 i 2020 roku, a nazwano je odpowiednio Posejdon oraz Charybda. Apple i Google zostały już poinformowane o tym fakcie i aplikacje zostały usunięte. Jeśli masz je na telefonie - usuń niezwłocznie. A jakie to aplikacje? Oto zestawienia najczęściej pobieranych:

iOS - aplikacje adware

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

– com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568) Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

ShinningGun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

– com.rope.runner.family (id1614987707) Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

– wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403) Tony Runs – com.TonyRuns.game

Fot.: Apple

Android - aplikacje z adware

Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk

Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames

Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new

– com.find.five.subtle.differences.spot.new Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play

One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi

Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong

– com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all

Jak doradza Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce:

Użytkownicy smartfonów powinni cały czas monitorować aplikacje pod kątem występowania malware’u. Należy zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne cechy jakimi charakteryzują się zainfekowane telefony. Najczęściej jest to szybko rozładowująca się bateria lub zwiększone wykorzystanie danych internetowych. Poza tym użytkownicy smartfonów zarówno iPhone’ów, jak i tych z systemem operacyjnym Android powinni korzystać z antywirusów wykrywających zagrożenia

Źródło: Marken

Zobacz również: