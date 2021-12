Uwaga - fałszywe alerty o spamie Office 365

Zauważono serię ataków phisingowych, w których wykorzystywane są fałszywe powiadomienia dotyczące Office 365.

O nowej kampanii ostrzegają specjaliści od bezpieczeństwa firmy Bitdefender. Ofiara otrzymuje maila, w którym oszuści zwracają się do niej o przejrzenie rzekomo zablokowanych wiadomości spamowych. Jest na to do 30 dni, ale użytkownicy zachęcani są do sprawdzenia spamu od razu. W imitowaniu prawdziwego powiadomienia pomaga umieszczenie w wiadomości loga Office 365 oraz (skopiowanej z prawdziwych maili Microsoftu) informacji o ochronie prywatności. Ponadto cyberprzestępcy zachęcają do skorzystania z witryny quarantine[at]messaging.microsoft.com.

W mailu znajduje się oczywiście link - po kliknięciu na niego następuje przekierowanie na stronę, gdzie należy wprowadzić swoje dane uwierzytelniające do konta Microsoft. Jeśli ktoś je poda - są one wysyłane na serwery kontrolowane przez napastników. Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, tłumaczy:

Podanie danych konta Microsoft cyberprzestępcom oznacza, że mają oni nieautoryzowany dostęp do poufnych danych, takich jak informacje kontaktowe, kalendarze, wiadomości e-mail i inne. Według obiegowych opinii autorzy ataków phishingowych posługują się od lat tymi samymi metodami, co nie jest prawdą. Najnowszy atak na użytkowników Office 365 pokazuje, że napastnicy sięgają po coraz bardziej wysublimowane metody. Warto też zauważyć narastającą liczbę do tej pory mniej znanych ataków typuspearphishing czy phishing OAuth. Zalecamy nie tylko użytkownikom usług Microsoft zachowanie ostrożności przy obsłudze wiadomości e-mail, a także stosowanie narzędzi bezpieczeństwa, pozwalających wychwycić oszustwa

Nie jest to pierwszy atak na użytkowników Office 365. W marcu firma ostrzegała operacją phishingowa przyniosła przestępcom kradzież około 400 000 danych uwierzytelniających Outlook Web Access i Office 365. Jeśli nie chcesz paść ofiarą nowej kampanii, nigdy nie klikaj w link znajdujące w e-mailach i nie loguj na stronę Office 365 w inny sposób, niż standardowy.

