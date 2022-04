Uwaga na sterowniki. Zmieniają ustawienia w BIOS-ie

Te popularne sterowniki zmieniają ustawienia procesora w BIOS-ie bez wiedzy użytkownika - ostrzegamy.

Użytkownicy procesorów Ryzen skarżą się, że po zainstalowaniu sterowników do karty graficznej w BIOS-ie ich komputerów pojawiają się zmiany parametrów CPU. Problem dotyczy sterowników w wersji 21.9.1 do kart Radeon. Koncern AMD, który jest wydawcą sterowników, przyznał, że problem istnieje, jednak nie podał jego przyczyny ani terminu, w jakim zostanie usunięty. W serwisie Tom’s Hardware pojawiło się oświadczenie AMD, w którym czytamy, że koncern „bada problem i udostępni więcej informacji, gdy tylko to będzie możliwe”.

W oprogramowaniu numer 21.9.1 AMD dodał obsługę kart Radeon w Windows 11, a także możliwość wykonania overclockingu CPU. Funkcja nosi nazwę „Auto Overclock” i można jej użyć za pomocą oprogramowania służącego do zmiany parametrów karty graficznej. Zamiarem koncernu było umieszczenie ich razem z możliwością zmiany ustawień procesora. Jednak „coś poszło nie tak” i oprogramowanie Radeona zaczęło samo „regulować” Ryzeny użytkowników, nawet ich o tym nie informując.

Ustawienie, które ulega modyfikacji, to Precision Boost Overdrive (PBO). Jest to funkcja odpowiedzialna za automatyczne podkręcanie procesora. Zwiększa jego taktowanie, analizując różne parametry - w tym napięcie VRM, moc pobieraną przez SoC i temperatury układu. Niewątpliwie jest to praktyczne rozwiązanie, ale czy nie chciałbyś wiedzieć, że ustawienia Twojego BIOS-u zostały zmienione?

Źródło: Neowin