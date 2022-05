Uwaga - przestępcy rozpoczęli nową kampanię phishingową: "na policjanta"

Choć to dość prymitywna próba oszustwa, to niestety - z pewnością znajdą się osoby, które dadzą się nabrać.

Jak alarmuje firma Marken, oficjalny dystrybutor oprogramowania Bitdefender w Polsce, w ostatnich dniach internauci otrzymują drogą e-mailową wezwania na policję - poniżej zrzut ekranu z takiej wiadomości. Spreparowane wezwanie może wzbudzić niepokój, ponieważ dotyczy takich poważnych przestępstw, jak handel usługami seksualnymi lub szerzenie pornografii dziecięcej. Odbiorca maila ma stawić się na komisariacie w charakterze podejrzanego. Zanim to nastąpi, powinien skontaktować się, wysyłając e-maila na podany adres - który oczywiście nie ma nic wspólnego z organami ścigania.

We wiadomości zwraca uwagę sam wstęp "Jestem Pan PAWEŁ". Żadna instytucja nigdy nie zaczyna wiadomości od takiego po prostu głupiego wstępu, w Polsce ludzie nie mają także zwyczaju mówienia o sobie "jestem pan". To już wskazuje, że osoba stojąca za wiadomością nie używa polskiego jako pierwszego języka. Poza tym nadawcami urzędowych pism są zawsze instytucje, a nie konkretne osoby - takie mogą być co najwyżej wymienione w treści wiadomości. Co się jednak stanie, gdy ofiara wyśle maila? Cóż - udostępni im kolejne dane, mogące później posłużyć do przeprowadzenia kolejnych ataków.

Mariusz Politowicz z firmy Marken, komentuje:

Metoda na policjanta była już stosowana na początku bieżącego roku. Niemniej w ostatnich dniach nastąpiło wznowienie tej kampanii phishingowej. Dlatego też internauci powinni wykazać się rozwagą i nie odpowiadać na takie e-maile. Warto korzystać z oprogramowania antywirusowego z dobrym filtrem antyspamowym, które powstrzyma oszukańcze wiadomości

Co zatem zrobić, gdy otrzymasz takiego maila? Jeśli przepuszczą go filtry antyspamowe, jego właściwym miejscem powinien być kosz.

