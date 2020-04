Uwaga - ten VPN jest niebezpieczny, nie używaj go!

Google usunęło ze swojego sklepu aplikację SuperVPN i zaleca użytkownikom, aby natychmiast przestali jej używać. Powód? Zagrożenie dla prywatności.

Google usunęło ze swojego sklepu cieszącą się popularnością aplikację SuperVPN z powodu wykrycia w niej luk umożliwiających hakerom przekierowywanie użytkowników na zainfekowane serwery. Sytuacja jest o tyle poważna, że dotyczy co najmniej 100 milionów urządzeń - taka właśnie jest liczba instalacji aplikacji, która była w pierwszej piątce narzędzi VPN w sklepie Google. Wykryte luki umożliwiają przeprowadzenie ataków typu man-in-the-middle (MITM), co pozwala nie tylko na przekierowywanie użytkowników, ale również przechwytywanie przesyłanych przez nich treści. Ponadto aplikacja korzystała z przestarzałego, nie zapewniającego bezpieczeństwa protokołu HTTP. Owszem, przesyłanie danych było szyfrowane, ale aplikacja sama w sobie zawierała klucze deszyfrujące, dzięki czemu nie było problemów z ich pozyskaniem.

SuperVPN było już kilkakrotnie krytykowane, m.in. za brak informacji o kraju pochodzenia aplikacji. Producent, firma SuperSoftTech, jest zarejestrowana w Singapurze, jednak należy do dewelopera Jinrong Zheng, który z kolei mieszka w Pekinie. Stworzył on również LinkVPN z siedzibą w Hong Kongu. Pierwsza krytyka tej sieci VPN pojawiła się w 2016 roku, gdy eksperci ds bezpieczeństwa z Australii wykryli w niej fragment kodu niczym ze szkodnika malware. Wówczas aplikacja miała tylko 10 tys. instalacji. Do stycznia 2020 roku ilość ta zwiększyła się do 50 milionów, a od momentu wybuchu epidemii podwoiła. Przez to narażonych jest 100 milionów użytkowników. Ale - producentowi zarzucano zawyżanie liczby instalacji oraz masowe zamieszczanie fałszywych recenzji zachwyconych użytkowników, więc ich faktyczna liczba może być nieco mniejsza.

Tak czy owak - jeśli szukasz dobrej sieci VPN zarówno na smartfona, jak i komputer, polecamy NordVPN. Tym bardziej, że trwa wciąż promocja i za abonament zapłacisz mniej o 70%! Szczegóły na tej stronie. A do ochrony systemu polecamy Bitdefender Internet Security.

Źródło: TechRadar