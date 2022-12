Uwaga użytkownicy iPhone'ów! Ważna aktualizacja jest już dostępna do pobrania na wasze smartfony

Apple udostępniło właśnie kolejną aktualizację do systemu iOS 16.

Spis treści

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

iOS 16.2 jest już dostępny do pobrania

Patch iOS 16.2 wyszedł z fazy beta testów i jest już dostępny do pobrania. Aktualizacja naprawia sporo błędów, które pojawiły się w ostatniej wersji systemu, a dodatkowo poprawia nowe funkcje dostępne na iPhone'ach 14. Tegoroczne flagowce Apple zadebiutowały na początku września, a wraz z ich prezentacją marka pokazała także nowe możliwości systemu.

iOS 16 na iPhone'ach 14 oraz 14 Pro umożliwia, między innymi, wykrycie ewentualnego wypadku, w którym mógł uczestniczyć użytkownik smartfona. Niestety, funkcja często zawodziła właścicieli nowych flagowców Apple i uruchamiała się w niewłaściwych momentach. W sieci pojawiły się przypadki, w których użytkownicy zgłaszali, że ich iPhone 14 wykrył wypadek w momencie, gdy byli oni na kolejce górskiej. Takie błędy mogą zaowocować niepotrzebnym wezwaniem służb na miejsce, co może mieć fatalne skutki.

Zobacz również:

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Jak pobrać aktualizację?

Całą instalację można przeprowadzić w trzech prostych krokach. Najpierw otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu, a następnie przejdź do zakładki Ogólne. Teraz wystarczy, że przejdziesz do karty Uaktualnienia, gdzie powinna wyświetlić się nowa aktualizacja. Możesz również zauważyć, że na pierwszym screenie informacja o dostępnym patchu widnieje u samej góry paska ustawień. Do pobierania możesz również przejść klikając na nią.

Źródło: iPhone 11 Źródło: iPhone 11 Źródło: iPhone 11

iOS 16.2 jest ostatnią łatką przed większą aktualizacją jaka czeka iPhone'y z najnowszą wersją systemu Apple.