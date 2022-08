Uwaga użytkownicy macOS - jesteście w poważnym niebezpieczeństwie

Wszystkie wersje macOS przed Monterey są podatne na wyjątkowo niebezpieczne działania włamywaczy.

Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem odkryli w systemach macOS podatność, która umożliwia atakującemu zobaczenie w nich dosłownie każdego pliku. Ponadto pozwala na ominięcie każdej warstwy zabezpieczeń, a także dostęp do kamerki internetowej. Choć Apple wypuściło łatki do wydanego nie tak dawno systemu, starsze wersje są wciąż podatne. Jak na razie nie ma żadnych doniesień o wykorzystaniu luki, ale atak może odbyć się w sposób niezauważalny - napastnik może na przykład skopiować potrzebne sobie dane.

Podatność umożliwia ominięcie dwóch głównych mechanizmów zabezpieczających, które zostały stworzone przez Apple w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się złośliwego kodu w systemie. Są to Sandbox oraz System Integrity Protection (SIP). Na czym właściwie polega ta podatność? Wykorzystuje drogę, którą macOS używa do zatrzymywania działania programów podczas wyłączania systemu lub wprowadzania go w stan uśpienia. Podczas ich przywracania do działania odczytywane są pewne pliki, w których znajdują się informacje o stanie danej aplikacji w momencie zatrzymania jej działania.

Zobacz również:

Użycie tej drogi pozwala na przesłanie złośliwego kodu, który może przeskakiwać do różnych aplikacji i w ten sposób omijać SIP. A ponieważ traktowany jest przez mechanizmy obronne jako fragment aplikacji, ma także możliwość zmieniania plików systemowych.

Fot.: TechSpot

Apple zostało już poinformowane o problemie, dlatego zapewne już niedługo pojawią się aktualizacje dla poprzednich wydań macOS, jak Big Sur oraz Catalina. Jednak obecne odkrycie jest kolejnym przycyznkiem do tego, że mity o całkowitym bezpieczeństwie urządzeń z rodziny Mac można między bajki włożyć.

Źródło: TechSpot