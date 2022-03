Uwaga - w sterownikach GeForce może kryć się malware

To pokłosie wycieku danych z serwerów Nvidii.

W zeszłym tygodniu z serwerów Nvidii wykradziono gigabajty poufnych danych. Rzecznik firmy od razu uspokoił klientów, że informacje o nich nie znajdowały się w skradzionych plikach. Co zatem w nich było? Jak się okazuje - "ważne informacje korporacyjne". Na tyle ważne, że złodzieje postawili ultimatum: albo Nvidia odblokuje swoje układy, umożliwiając kopanie kryptowalut, albo zostaną one publicznie ujawnione. Póki co nie nastąpiło ani jedno ani drugie, można zatem przypuszczać, że rozmowy trwają.

Ale... Skradzione informacje techniczne pozwoliły włamywaczom na zapoznanie się z tajnikami sterowników i wprowadzenie do nich wirusów. Nie jest to co prawda nowość, lecz jak dotąd szkodniki te doczepiane były do istniejącego kodu. Teraz są w niego wkomponowane, stanowiąc z nim integralną całość. W dodatku przestępcy mają oficjalne sygnatury Nvidii, dzięki czemu system (czyli Defender) widzi takiego szkodnika jako zweryfikowany element oprogramowania od wydawcy i nie podnosi alarmu.

Dlatego zalecane jest, aby nie pobierać sterowników kart GeForce z żadnych miejsc w sieci, tylko robić to poprzez GeForce Experience, ewentualnie z oficjalnej witryny Nvidia. A co będzie z ujawnieniem skradzionych informacji? Póki co wszystko możliwe - zobaczymy, jak sprawy się rozwiną.

Źródło: PC World