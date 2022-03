Uwaga - wzrasta liczba oszustw związanych z wojną na Ukrainie

Oszuści nie odpuszczą żadnej okazji do zarobku. Inwazja Rosji na Ukrainę nie jest tu wyjątkiem.

Telemetria ESET dostrzegła coraz więcej oszustw nawiązujących tematycznie do obecnej sytuacji w Ukrainie. Są to między innymi fałszywe strony internetowe, należące do "organizacji charytatywnych". Oczywiście w rzeczywistości służą one wyłącznie do wyłudzania pieniędzy. Techniki, jakimi posługują się cyberprzestępcy, to między innymi emocjonalne wpisy, fałszywe apele o solidarność z narodem Ukrainy lub wezwania do pomocy w finansowaniu wysiłków obronnych. Zidentyfikowane domeny, na które należy uważać, to:

help-for-ukraine[.]eu

tokenukraine[.]com

supportukraine[.]today

ukrainecharity[.]gives

ukrainesolidarity[.]org

ukraine-solidarity[.]com

saveukraine[.]today

Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET, ostrzega:

Tego typu oszustwa to kolejny przykład działania cyberprzestępców, którzy są w stanie wykorzystać bieżące wydarzenia do własnych celów. Korzystając z dezinformacji wywołanej sytuacją w Ukrainie, znacznie prościej jest im przeprowadzać ataki na nieświadomych darczyńców, którzy chcą pomóc potrzebującym. Biorąc pod uwagę wzrost aktywności organizacji charytatywnych, jak i liczby osób przekazujących pieniądze na te organizacje, możemy spodziewać się, że tego rodzaju oszustw będzie jeszcze więcej

Fot. Eset

Ponadto możemy spodziewać się na skrzynkach mailowych i w komunikatorach internetowych mnóstwa wiadomości od rzekomych ofiar wojny. Oszuści podszywają się pod osoby z terytorium Ukrainy, które na skutek wojny pozostały bez środków do życia. Ekspert ESET komentuje takie zachowania:

W dobie powszechnych przejęć kont i trwających cyberataków przeciwko ukraińskim celom weryfikacja informacji może być trudna. Chociaż serwisy społecznościowe odgrywają ważną rolę w rozpowszechnianiu informacji o organizacjach charytatywnych i działaniach humanitarnych, to jednocześnie są one również podatnym gruntem dla oszustów. Biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia, można spodziewać się, że oszuści będą szukać sposobów na wykorzystaniedla własnych korzyścidramatycznych relacji na temat ludzi dotkniętych wojną

Jak nie dać się nabrać? Oto lista porad przygotowanych przez ESET:

sprawdź dokładnie, zanim przekażesz środki organizacji charytatywnej – najlepiej wspierać znane organizacje, które posiadają historię pracy w terenie i współpracują z potwierdzonymi partnerami, działającymi na Ukrainie;

pieniądze przekazuj za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej organizacji lub zwróć się bezpośrednio do organizacji charytatywnej po wskazówki;

uważaj na prośby o przelew pieniędzy lub wysłanie kart podarunkowych. Organizacje charytatywne zwykle nie proszą o tego rodzaju „darowizny”;

unikaj klikania linków lub pobierania załączników w niechcianych wiadomościach e-mail lub wiadomościach z mediów społecznościowych, zwłaszcza z nieznanych źródeł i takich, które zwiększają poczucie niepokoju; pamiętaj, że oszuści mogą próbować nakłonić Cię do nieświadomego pobrania złośliwego oprogramowania na Twoje urządzenie;

uważaj na wiadomości nawet z zaufanych źródeł, chyba że zweryfikujesz ją, jako autentyczną. Aby to zrobić, skontaktuj się ze wspomnianym źródłem w inny sposób niż ten, za pomocą którego otrzymałeś wiadomość, na przykład zadzwoń, jeśli otrzymałeś ją e-mailem itp.;

podchodź sceptycznie do postów w mediach społecznościowych, które promują organizację charytatywną, chyba że potwierdzisz, że organizacja jest legalna;

nie poddawaj się nadmiernej presji – oszuści będą próbowali wykorzystać dramat obecnej sytuacji, aby przekonać Cię do przekazania darowizny.

Źródło: ESET

Zobacz również: