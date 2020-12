Uważaj! Cyberpunk 2077 za darmo!

W Internecie pojawiają się fałszywe strony internetowe oferujące grę Cyberpunk 2077 za darmo. Jak gracze dają się oszukać?

Cyberpunk 2077 to gra, na którą wszyscy długo czekają. Emocje sięgają zenitu, gdyż premiera już tuż tuż. Dziesiątego grudnia zapaleni gracze na całym świecie będą mogli wejść w ten cybernetyczny świat uniwersum Cyberpunk, jednak niektórzy wyjątkowo nie mogą się doczekać. Wraz z rozgłosem pojawiają się oszuści próbujący wzbogacić się na niecierpliwości graczy.

W sieci pojawiają się strony internetowe oferujące grę Cyberpunk 2077 za darmo. Każdemu użytkownikowi, który pobierze plik i uruchomi go, zostanie przedstawiony fałszywy proces instalacji. Cały program jest zrobiony na tyle wiarygodnie, że mało kto się orientuje, że coś jest nie tak. Proces instalacji zajmuje dłuższą chwilę, a następnie program żąda klucza licencyjnego. Aby go uzyskać użytkownik przekierowany jest do witryny internetowej, gdzie należy wypełnić ankietę. Strona wymaga takich informacji jak: dane osobowe, adres e-mail i numer telefonu. Ostatecznie po wypełnieniu dostaje się klucz, który wydaje się działać. Niestety, gdy faktycznie próbujemy uruchomić grę pojawia się błąd "brakująca biblioteka DLL".

W taki sposób oszuści weszli w posiadanie wrażliwych danych osobowych użytkownika, które mogą wykorzystać do sprzedaży spamerom. Żeby tego uniknąć, nie dajcie się oszukać. Jedyny sposób by zagrać w najnowszą produkcję firmy CD Project RED jest legalny zakup.

Zobacz również: Cyberpunk 2077 – data premiery, system walki, świat, postacie, zadania. Wszystko, co wiemy na temat gry