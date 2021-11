Uważaj! Komputery z Windows 10 i Windows 11 z poważną luką!

W raporcie Talos Security Intelligence & Research Group opublikowano opis odkrytej luki typu zero-day, która oddziałuje na wszystkie wydania systemu operacyjnego Windows. Mowa również o najnowszych kompilacjach Windowsa 11. Badacze przekazali, że exploit pozwala na zwiększenie uprawnień instalatora systemu operacyjnego. Po Internecie krąży już złośliwe oprogramowanie, które wykorzystuje odkrytą lukę w zabezpieczeniach.

Według Cisco Talon najnowszy exploit zero-day znajduje się w każdej wersji Windowsa łącznie z najnowszymi systemami Windows Server 2022 oraz Windows 11, które mają zainstalowane aktualne łatki zabezpieczeń.

Luka została opisana jako CVE-2021-41379. Niestety comiesięczne poprawki zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows wydane 9 listopada 2021 roku nie rozwiązują problemu.

Exploit został po raz pierwszy odkryty przez badacze bezpieczeństwa Abdelhamida Naceri w połowie listopada. Błąd umożliwia wykorzystanie instalatora systemu operacyjnego Windows do uruchomienia dowolnego pliku wykonalnego MSI w celu wywołania własnego kodu źródłowego na komputerze korzystając z podnoszenia uprawnień.

I mean this is still unpatched and allow LPE if shadow volume copies are enabled; But I noticed that it doesn't work on windows 11 https://t.co/HJcZ6ew8PO

Luka pozwala na modyfikację i przeglądanie plików znajdujących się na dysku komputera.

Talos Security Intelligence & Research Group uważa, że studium przypadku pokazujące jak działa luka spowoduje jej wykorzystanie w realnym świecie.

It's really unfortunate how the issue cannot be mitigated without a patch from Microsoft.

I have attempted to mitigate the issue by prohibiting rollback in group policy.

However, the result was just worse. The installer ignored the flag and made the bug easier to exploit. https://t.co/Tz1HHs5eS7 pic.twitter.com/iWXKTNslOA