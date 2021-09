Uważaj! Skierowanie na kwarantannę — te SMSy to scam!

Oszuści robią się coraz sprytniejsi. Wysyłają SMSy, korzystając z trudnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

Dziś wieczorem zostały rozesłane liczne SMS-y od nadawcy "Kwarantanna". Według naszych informacji zdecydowana większość adresatów to użytkownicy systemu Android. Wiadomość wygląda łudząco podobnie do tych wysyłanych od Głównego Inspektoratu Sanitarnego o skierowaniu na odbycie 10-dniowej izolacji z powodu zarażenia COVID-19. Poza tym na końcu umieszczono link, który teoretycznie powinien odsyłać do strony informacyjnej. Niestety, cała wiadomość jest oszustwem, a przejście na stronę zewnętrzną może być niebezpieczne dla użytkownika telefonu.

Dziś dostałem takiego o to sms. Niby kolejny spam, ale przyznam się Wam, że wygląda dość wiarygodnie i pierwsze myśl była "kliknij w linka" na szczęście po chwili zdrowy rozsądek doszedł do głosu. - pisze użytkownik na portalu wykop.pl

Poza tym pojawiła się oficjalna odpowiedź Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który jednoznacznie podkreśla, że nie jest nadawcą tych wiadomości. Ponadto dodaje, że inspekcja sanitarna nie wysyła SMS-ów z linkiem kierującym do stron zewnętrznych.

‼️ Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron. pic.twitter.com/kfcyG4aJm0 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) September 23, 2021

Przypominamy, żeby zawsze upewniać się, czy SMS-y oraz e-maile są od zaufanych nadawców. Oszuści za pomocą niewinnego linku mogą uzyskać na nasz temat informacje poufne i nie tylko.

