Uważaj! Ta aplikacja podszywa się pod Netflixa i kradnie dane płatnicze

FlixOnline obiecuje darmowy dostęp do VOD, ale w rzeczywistości jest złośliwym oprogramowaniem stworzonym w celu wyłudzenia pieniędzy. Uważaj na najnowszego wirusa podszywającego się pod Netflixa.

Do sieci trafiła nowa aplikacja na urządzenia mobilne, która podszywa się pod Netflixa. W rzeczywistości program służy do wyłudzenia danych do karty płatniczej.

FlixOnline

Aplikacja FlixOnline trafiła do oficjalnego sklepu z aplikacjami Google. Programowi udało się oszukać algorytmy zabezpieczające. FlixOnline wykorzystuje logo Netflixa i obiecuje dostęp do nieograniczonej rozrywki z dowolnego miejsca na świecie.

Badacze z Check Point przestrzegają przed aplikacją FlixOnline. W rzeczywistości program przekierowuje użytkowników do fałszywej strony wyglądającej podobnie do portalu płatności Netflixa. Po wpisaniu danych płatniczych trafiają one wprost w ręce hakerów.

Google zareagowało już na zgłoszenie i usunęło aplikację FlixOnline ze Sklepu Play. Jeżeli udało Ci się ją wcześniej pobrać radzimy odinstalować ją jak najszybciej. Próba wyłudzenia danych do karty płatniczej to nie jedyne zadanie FlixOnline.

Zainfekowana aplikacja prosi o dodatkowe uprawnienia, które umożliwiają na automatyczne odpowiadanie na wiadomości z WhatsAppa.

Program wysyła do znajomych wiadomość o treści "2 Months of Netflix Premium Free at no cost FOR REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)* Get 2 Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days. Get it now HERE."

Po kliknięciu w link otwierana jest zainfekowana strona prosząca o dane karty płatniczej.

Z doświadczenia wiemy już, że w obecnych czasach przynęta w postaci darmowego Netflixa jest kusząca, aby użytkownicy dobrowolnie podali dane do karty płatniczej i pobrali zainfekowaną aplikację.

Niestety badacze z Check Point są przekonani, że podobny wirus wkrótce trafi z powrotem do Google Play w postaci innej aplikacji podszywającej się w popularne usługi sprzedawane w modelu subskrypcyjnym.

W ciągu dwóch miesięcy na FlixOnline złapało się ponad 500 ofiar.

Źródło: techadvisor.co.uk