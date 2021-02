Uważaj - dwie nowe aktualizacje Windowsa 10 powodują Blue Screena

Powód jest błachy, a skutki tragiczne. Po wadliwej poprawce KB4598291 czas na kolejną aktualizację, która tym razem wywołuje Blue Screen of Death. Jak się go ustrzec i co robić, gdy nasz komputer odmówi posłuszeństwa?

Microsoft nie ma ostatnio dobrej passy do aktualizacji. Po poprawce kumulacyjnej KB4598291 udostępnionej w Patch Tuesday, która powoduje błędy podczas instalacji i uniemożliwia uruchomienie wybranych gier, czas na jeszcze bardziej destrukcyjne poprawki. Przykładowy Blue Screen w Windows 8 i Windows 10 Dwie aktualizacje systemu operacyjnego Windows 10 na wybranych komputerach powodują wyświetlenie się niebieskiego ekranu śmierci - Blue Screen of Death. Mowa o poprawkach KB4598299 i KB459830. Lepiej zapamiętaj ich nazwy, aby uniknąć potencjalnych problemów z komputerem. Obie aktualizacje udostępnione zostały dla komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 w wersjach 1909, 2004 oraz 20H2. W zamyśle Microsoftu obie poprawki miały usunąć błędy w frameworku .NET Framework 3.5 oraz 4.8. W praktyce okazało się, że może i usuwają błędy, ale w gratisie możemy spodziewać się bonusu w postaci Blue Screena. Owiany złą sławą ekran śmierci pojawi się w różnych momentach. Wiadomo już, że wywołamy go próbą uruchomienia oprogramowania Visual Studio. Na forum tego programu Microsoft przyznał, że zintedyjikowano problem, a poprawka jest już w drodze. Poprawka została już zaakceptowana wewnętrznie i wkrótce powinna zostać udostępniona w Windows Update. Do tego czasu jeżeli korzystasz Visual Studio radzimy wstrzymać na 7 dni instalowanie aktualizacji. W tym czasie Microsoft powinien naprawić problem i uchronić Cię przez Blue Screenem, restartem komputera oraz potencjalną utratą danych. Źródło: windowscentral.com