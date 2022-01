Uważaj na Amazon Token - to nowa metoda phishingowa

Hakerzy to nie jedyne zagrożenie, na które trzeba uważać w sieci. Równie niebezpieczni są oszuści, którzy znajdują swoje ofiary wśród tych, co lubią inwestować w kryptowaluty.

Badacze z Akamai Technologies ostrzegają przed najnowszą metodą phishingową, na którą narażeni są członkowie grup zainteresowanych kryptowalutami. Okazuje się, że oszuści publikują na mediach społecznościowych w zamkniętych grupach liczne posty, których treść wydaje się początkowo niewinna. Niestety, kliknięcie na jedno z linków przekierowuje do fałszywej strony, na której znajduje się tekst informujący o zbliżającej się przedsprzedaży tokenów Amazon.

Fałszywa strona Amazon Token Źródło: www.akamai.com

Fałszywa strona widoczna jest jedynie przez 30 sekund, przez co system nie zdąży oznaczyć jej jako niebezpieczną. Następnie przekierowuje ona na stronę Amazon Token, która oczywiście jest sposobem na oszustwo. Ci, którzy się złapią mają możliwość rejestracji konta. Następnie pojawia się możliwość wykupienia kryptowalut, tuż pod ostrzeżeniem, że są one bliskie wyprzedania. Gdy ofiara poda szczegóły płatności pojawia się okno polecenia znajomych i rodziny, co tylko dodatkowo napędza koło oszustwa.

Aby ochronić się przed tego typu oszustwami należy po prostu być ostrożnym i uważnym podczas buszowania w sieci. Ponadto warto się zabezpieczać programem antywirusowym, który ma szansę wyłapać niebezpieczne strony, zanim jeszcze zdążymy narobić sobie biedy.