Uważaj na te nowe irytujące błędy w systemie Windows 10

Aktualizacja 20H2 wprowadziła ogrom błędów do systemu Windows 10. Mimo wielu poprawek lista problemów zdaje się nie kończyć. Z czym aktualnie muszą mierzyć się użytkownicy?

Ostatnia większa aktualizacja znana szerzej pod numerem wersji 20H2 została upubliczniona w październiku tego roku. Powodowała ona różne problemy, które użytkownicy stale raportowali, a były to między innymi: Blue Screen (BSOD), błędy sterowników oraz wymuszanie przez system ponownego uruchomienia systemu. Pomimo tego, że minęły już prawie dwa miesiące od październikowej aktualizacji, to do tej pory żadna łatka nie poradziła sobie ze wszystkimi problemami. Okazuje się, że pojawiają się kolejne błędy...

Pierwszym problemem zgłaszanym najczęściej jest nieodpowiadająca aplikacja Ustawienia. Okazuje się, że system Windows 10 może się zawiesić po kliknięciu "Sprawdzanie dostępności aktualizacji" w zakładce Windows Update. Następnie będzie zachęcał do ponownego uruchomienia urządzenia w celu zakończenia instalacji aktualizacji zbiorczych. Po włączeniu jeszcze raz poprosi o ponowne uruchomienie i tak cały czas. Użytkownicy opisują problem jako absolutnie koszmarny. Z raportów wynika, że błąd jest powodowany przez Microsoft Edge i można go naprawić otwierając przeglądarkę po uruchomieniu systemu.

Innym problemem z jakim aktualnie mierzy się firma Microsoft jest błąd polegający na tym, że funkcja Alt + Tab otwiera niewłaściwe okno, a pisaliśmy o tym tutaj. Testerzy Windows Insider po raz pierwszy zgłosili problem we wrześniu, a mimo wszystko błąd jakoś przedostał się do wersji oficjalnej. Rozwiązania na ten błąd nie ma. Firma Microsoft twierdzi, że pracuje już nad poprawką, jednak nie podała konkretnej daty udostępnienia łatki dla testerów.

Ostatnim błędem jest ten generowany w Podglądzie Zdarzeń. Okazuje się, że system Windows 10 próbuje uruchomić polecenie TRIM na nieobsługiwanych dyskach twardych. W rezultacie w Podglądzie Zdarzeń można zauważyć niestandardowy filtr dla operacji "defrag". Ponieważ system Windows nie może wykonać polecenie TRIM na innych dyskach niż SSD, można spokojnie ten błąd zignorować. Nie wpływa on na działanie systemu.

