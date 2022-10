Uważaj na zboczeńców w internecie. Zmuszają dzieci do filmowania aktów molestowania

Internetowi pedofile wymuszają na wykorzystywanych dzieciach tworzenie filmów ze scen molestowania. Później ofiary same publikują materiały w sieci.

Jak wynika z raportu organizacji Internet Watch Foundation (IWF), w internecie zanotowano ogromny wzrost liczby samodzielnie generowanych przez dzieci treści przedstawiających zdalne wykorzystywanie seksualne. Według dokumentu, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy liczba przypadków dzieci w wieku od 7 do 10 lat manipulowanych w celu rejestrowania obrazów przedstawiających molestowanie seksualne wzrosła o dwie trzecie.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku IWF odebrała prawie dwadzieścia tysięcy zgłoszeń materiałów zawierających obrazy molestowania seksualnego i tworzonych przez same dzieci, w porównaniu z prawie dwunastoma tysiącami zgłoszeń z takiego samego okresu 2021 roku. Ten niepokojący globalny trend gwałtownie wystartował w czasie wybuchu pandemii COVID-19, a liczba zgłoszonych przypadków w grupie wiekowej od 7 do 10 lat wzrosła od pierwszej połowy 2020 roku o 360%.

Rodzice powinni zauważyć, że dziecko jest molestowane

Dyrektor IWF, Susie Hargreaves, powiedziała, że tego typu zjawisku powinno się „całkowicie zapobiec” poprzez edukację rodziców, opiekunów oraz dzieci w zakresie korzystania z technologii i wykorzystywania seksualnego, które może się zdarzyć nawet w ich domu.

– Molestowanie seksualne dzieci, które jest ułatwiane i rejestrowane przez technologię wykorzystującą połączenie internetowe, nie wymaga fizycznej obecności sprawcy i często ma miejsce, gdy dziecko znajduje się w swojej sypialni, czyli rzekomo „bezpiecznej przestrzeni” w domu rodzinnym – powiedziała Hargreaves. – Tylko wtedy, gdy edukację rodziców, opiekunów i dzieci połączymy z wysiłkami firm technologicznych, rządu, policji i organizacji pozarządowych, możemy mieć nadzieję na powstrzymanie fali tych przestępstw.

IWF prowadzi w Wielkiej Brytanii gorącą linię, a także informuje zainteresowanych o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci (CSAM) na całym świecie. Podczas gdy najszybszy wzrost samodzielnie generowanych obrazów wykorzystywania seksualnego nastąpił w grupie wiekowej od 7 do 10 lat, to grupa od 11 do 13 lat generuje największą liczbę takich obrazów zgłoszonych do IWF. Jest to pięćdziesiąt sześć tysięcy obrazów oznaczonych w pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Odnotowano również wzrost o 137% samodzielnie generowanych obrazów chłopców w wieku od 7 do 13 lat.

Fot. Pixabay

Samodzielnie tworzone przez ofiary obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne są zazwyczaj rejestrowane za pomocą kamer internetowych lub smartfonów, a następnie udostępniane online na coraz większej liczbie platform. IWF uważa, że w tym celu dzieci są manipulowane i oszukiwane, ale także zmuszane przez przestępców do samodzielnego tworzenia obrazu lub filmu.

Stwierdzono, że większość przypadków rejestrowania takich obrazów ma miejsce się w sypialniach, gdzie w tle widać zabawki, kosze na bieliznę i szafy. Na jednym z filmów widać, jak dziecko czyta instrukcję na ekranie, podczas gdy w innym widać krawędź koca, co sugeruje, że ofiara jest gotowa do szybkiego wyłączenia lub ukrycia tego, o co została poproszona.

Konieczne zaostrzenie kar dla serwisów internetowych

Tamsin McNally, szefowa gorącej linii IWF, powiedziała, że wiele czynników może być przyczyną obserwowanego od 2020 roku szybkiego wzrostu liczby samodzielnie generowanych przez dzieci obrazów przemocy seksualnej. Jednym z nich może być to, że odkrywamy więcej przypadków, ponieważ nasze techniki wyszukiwania tego rodzaju treści uległy udoskonaleniu. McNally dodała, że otoczenie na zdjęciach i filmach często jest szokujące. – To nie jest jakaś alejka ani ciemna piwnica. To się dzieje w domach rodzinnych… czasami słychać głosy rodziców w tle.

Susie Hargreaves mówi, że brytyjski projekt ustawy o bezpieczeństwie w internecie ma zasadnicze znaczenie dla ustanowienia wzorca regulacyjnego na całym świecie. Projekt, którego procedowanie w parlamencie zostało odłożone do jesieni, wymaga od firm technologicznych ograniczenia rozpowszechniania szkodliwych treści, takich jak obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci.

Firmy będą zobowiązane do zgłaszania wszelkich materiałów dotyczących wykorzystywania dzieci na swoich platformach do Narodowej Agencji ds. Przestępczości, jeśli nie mają porozumienia z innym organem, takim jak na przykład amerykańskie Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych. Brytyjski organ regulacyjny ds. komunikacji, Ofcom, będzie mógł nakładać na firmy kary w wysokości do 18 milionów funtów lub 10% globalnych obrotów, a w skrajnych przypadkach blokować strony internetowe lub aplikacje.

Źródło: The Guardian