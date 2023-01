Uważasz, że AirPodsy są zbyt drogie? Apple pracuje nad budżetową wersją swoich słuchawek

W trzecim kwartale zeszłego roku Apple zaprezentowało nową odsłonę AirPodsów Pro, oznaczoną numerem 2. Słuchawki otrzymały sporo usprawnień, które mogą zachęcić potencjalnych użytkowników tańszych modeli. Warto jednak zauważyć, że nie różnią się one przesadnie od AirPodsów Pro pierwszej generacji. Przesiadka na nowe urządzenie będzie najbardziej odczuwalna dla osób używających na co dzień pierwszych odsłon modeli Pro oraz podstawowych modeli AirPodsów.

Większość słuchawek Apple może odstraszać swoją ceną, a zaprezentowane jesienią urządzenie kosztuje obecnie prawie 1300 zł. To sporo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tej cenie możemy znaleźć mnóstwo modeli stworzonych przez marki wyspecjalizowane w konstruowaniu sprzętu audio. Apple planuje jednak zmianę, która może zachęcić wielu nowych użytkowników.

According to analyst Jeff Pu, Apple is working on “AirPods Lite” to compete with low-cost wireless earbuds



These new AirPods could presumably cost under $100 pic.twitter.com/4nHLmXXzsL