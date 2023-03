Uważasz, że Galaxy A54 5G jest przereklamowany? Samsung już teraz ma dla Ciebie nowego średniaka

Model Galaxy M54 5G został oficjalnie zaprezentowany, a my czekamy na informacje dotyczące jego debiutu w Polsce.

Koreański gigant technologiczny ma naprawdę zawrotne tempo w wypuszczaniu na rynek kolejnych smartfonów. W lutym tego roku producent zaprezentował nowe flagowce z serii Galaxy S23, zaledwie miesiąc później do sklepów trafił średniopółkowiec Galaxy A54 5G, a dzisiaj zadebiutował kolejny budżetowy model, czyli M54 5G. Urządzenie otrzymało naprawdę solidne podzespoły i zapowiada sie, że może to być jeden z najciekawszych przedstawicieli średniej półki cenowej.

Na froncie smartfona umieszczony został ekran o przekątnej 6.7-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Nowy model jest wyraźnie większy od Galaxy A54 5G (6.4-cala) i nieco mniejszy niż Galaxy S23 Ultra (6.8-cala). Niestety ramki wokół wyświetlacza nie są symetryczne, a bródka urządzenia - jak w przypadku większości telefonów - jest większa od pozostałych krawędzi. Smartfon został wyposażony w pojemną baterię, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych urządzeń z podobnym ekranem (6000 mAh).

Zobacz również:

Źródło: Samsung

Dobre informacje niestety nie dotyczą mocy ładowania, która wynosi maksymalnie 25 W. Samsung od dawna odstaje pod tym względem od swojej azjatyckiej konkurencji, a budżetowe modele innych producentów od dłuższego czasu są w stanie zaoferować większą moc ładowania. Oczywiście trudno skreślać jakiekolwiek urządzenie ze względu na ten jeden czynnik, ale z całą pewnością jest to element, który należy brać pod uwagę podczas zakupu smartfona.

Galaxy M54 5G został oparty na Exynosie 1380, czyli dokładnie tej samej jednostce, którą znajdziemy w A54 5G. Wygląda na to, że Samsung nie ma zamiaru rezygnować ze swojego autorskiego chipsetu, ale najwyraźniej zdecydowano, że w tym roku znajdzie się on jedynie w tańszych modelach. Ciekawie zapowiada się również zestaw aparatów, które znajdziemy na pleckach urządzenia. Smartfon będzie mógł korzystać z trzech obiektywów, a kamera główna zaoferuje rozdzielczość 108 Mpix. Trzeba przyznać, że to imponująca wartość, jak na model z niższej półki cenowej, ale warto pamiętać, że jakość zdjęć wykonanych telefonem zależy również od oprogramowania oraz optymalizacji pozostałych podzespołów.