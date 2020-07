Uważasz, że dyski SSD są małe? Oto nowy, 8 TB Samsung 870 QVO

Twierdzisz, że dyski SSD są szybkie, ale małe, a dyski HDD oferują znaczną pojemność, ale kosztem niskiej wydajności? Jesteś w błędzie.

Samsung zaprezentował właśnie najnowsza linię dysków półprzewodnikowych (SSD) skierowanych dla użytkowników domowych. Najnowsze produkty to odświeżone modele doskonale znanych nam konstrukcji.

Samsung 870 QVO o pojemności 8 TB

W portfolio pojawił się również dysk Samsung 870 QVO w formacie 2,5 cala z interfejsem SATA III. Mogłoby się wydawać, że to nie najszybszy produkt, który na dodatek nie pasuje do wszystkich najnowszych komputerów. Owszem 870 QVO SATA jest wolniejszy od dysków SSD wykorzystujących interfejs PCIe oraz NVMe, ale ma jedną, niepowtarzalną zaletą. Samsung będzie oferował w sklepach dyski 870 QVO w wersja o pojemności od 1 TB do 8 TB.

Oznacza to, że najpojemniejszy wariant Samsunga 870 QVO będzie największym dyskiem SSD dostępnym dla przeciętnego konsumenta. Jego pojemność, a zarazem wydajność przerasta dostępne obecnie, 2,5, a nawet 3,5 calowe dyski HDD. Oczywiście na rynku znajdziemy pojemniejsze konstrukcje serwerowe, ale należy zaznaczyć, że mówimy o rynku konsumenckim.

Najnowszy dysk 870 QVO SATA III wykorzystuje drugą generację pamięci quad-level cell QLC. To czteropojemnościowe komórki, które pozwalają na budowę tak pojemnych nośników półprzewodnikowych.

Samsung 870 QVO SATA sprzedawany będzie w wersjach o pojemności 1 TB, 2 TB 4 TB oraz 8 TB.

Wszystkie modele zapewnią sekwencyjną prędkość odczytu na poziomie do 560 MB/s oraz zapisu na poziomie do 530 MB/s. To maksymalne wartości, jakie można uzyskać korzystając z interfejsu SATA III.

Najnowszy model ma być o 13 procent wydajniejszy od poprzednika w operacjach losowego odczytu.

Jak kształtuje się cennik? Obecnie w sklepach dostępne są modele 1 TB za 129,99 dolarów, 2 TB za 249,99 dolarów oraz 4 TB za 499,99 dolarów. Czekamy jeszcze na cenę oraz wprowadzenie do sprzedaży najpojemniejszego wariantu.

Zapoznaj się z naszym testem taniego, 1 TB dysku SSD SATA II Patriot P200.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung 860 EVO 1 TB