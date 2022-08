Uwielbiasz gry RPG? Jeden z najlepszych japońskich RPGów jest teraz dostępny zupełnie za darmo!

Świetna okazja aby zagrać w jedną z najciekawszych serii RPG, która nie jest zbyt popularna na polskim rynku. Ys VIII: Lacrimosa of DANA jest teraz dostępna zupełnie za darmo - jednak trzeba się spieszyć.

Jest wiele gier, które są naprawdę świetne, jednak z jakiegoś powodu nie udaje im się przebić do mainstreamu na niektórych rynkach. O podobnych filmach często mówi się "cult classics" - świetne propozycje, które znajdują niszową sławę. Jedną z takich gier bez wątpienia jest Ys VIII: Lacrimosa of DANA. Już teraz, dzięki świetnej promocji na stronie Nintendo, osoby posiadające członkostwo Nintendo Switch Online mogą ściągnąć ją na swoje Nintendo Switch zupełnie za darmo!

Fot. Nihon Falcom

Ys VIII: Lacrimosa of DANA to interesująca gra RPG, która swoją rozgrywką może zachęcić wielu fanów serii takich jak Monster Hunter, Legend of Zelda czy ostatnio nawet Genshin Impact. Wcielamy się w rolę Adol, który wylądował na opuszczonej wyspie Seiren. Jego zadaniem jest skompletowanie drużyny, wraz z którą będzie w stanie rozwikłać tajemnice wyspy, a także uchronić świat przed katastrofą!

Zobacz również:

W naszych przygodach pomoże nam nasza pomocniczka Dana, a także skompletowana przez nas drużyna. Dzięki nim będziemy mogli wziąć udział w ciekawym systemie walki, który polega na odpowiednim dobieraniu sposobów zadawania obrażeń do naszych przeciwników. Dzięki umiejętnemu łączeniu cięć, obrażeń obuchowych i kłutych, będziemy mogli pokonać każdego przeciwnika w unikalnym i bardzo wciągającym stylu.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA jest aktualnie dostępna zupełnie za darmo dla osób będących członkami Nintendo Switch Online. Jeśli jesteście w tym gronie, wystarczy udać się na stronę sklepu i po zalogowaniu będziemy mogli ściągnąć pełną wersję gry. Już teraz możemy załadować grę na naszą kartę pamięci, ale darmowy trial rozpoczyna się 18.08 i potrwa tydzień - aż do 24.08. W tym czasie możemy grać do woli w to niesamowicie malownicze RPG.

Fot. Nihon Falcom

Jeżeli z kolei nie mamy jeszcze Nintendo Switch Online, usługa ta kosztuje zaledwie 16 zł miesięcznie. Dzięki temu będziemy mieć dostęp do naprawdę dobrych okazji na ciekawe gry na Nintendo Switch. Może jest to idealna okazja na nie tylko sprawdzenie nowej gry, ale też nowej usługi. Jeśli z kolei nie mamy jeszcze Nintendo Switcha, Ys VIII: Lacrimosa of DANA dostępna jest także na inne platformy: PC, Playstation 5, Playstation 4, Playstation Vita, a także Google Stadia i Amazon Luna.