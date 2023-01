Uwielbiasz słodkie, gazowane napoje? No to musisz sobie kupić ten telefon

Ostatnimi czasy współpraca wielkich producentów smartfonów z innymi firmami jest coraz częstszą praktyką. Ostatnimi czasy najgłośniejsza zapewne była premiera realme GT Neo 3T, który miał specjalną wersję Dragon Ball. jednak nawet na rodzimym podwórku takie rzeczy się działy - wystarczy wspomnieć kolaborację Samsunga z PROSTO.

Jednakże nieczęsto słyszymy o współpracy z firmą zupełnie nie związaną z popkulturą, a raczej z przemysłem spożywczym. Wygląda jednak na to, że i na takie ewentualności musimy się przygotować, gdyż Coca-Cola, producent najpopularniejszego słodzonego napoju na świecie, postanowił wejść na rynek smartfonowy dzięki limitowanej edycji telefonu. Dla fanów marki i kolekcjonerów może to być nie lada gratka!

[Exclusive] Here's the all new #Cola Phone ????

Can confirm that the device is launching this quarter in India.

Coca-Cola is collaborating with a smartphone brand for this new phone.

Feel free to retweet.#ColaPhone pic.twitter.com/QraA1EHb6w