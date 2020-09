Uwielbiasz słuchać muzyki podczas biegania czy na siłowni? Te słuchawki są przeznaczone dla Ciebie

JBL Under Armour True Wireless Flash X to sportowe słuchawki douszne, które sprawdzą się podczas każdej aktywności. Zobacz, czym się charakteryzują.

Na rynek trafiły właśnie nowe bezprzewodowe słuchawki, przeznaczone dla aktywnych sportowo miłośników muzyki. Sygnowane przez JBL w dziedzinie audio i Under Armour w dziedzinie rozwiązań sportowych stanowią atrakcyjną propozycję dla sportowców.

JBL Under Armour True Wireless Flash X wyposażone zostały w wodoodporną technologię (IPX7) pozwalającą na trening w każdych warunkach, natomiast wkładki Sport Flex Fit mają zapewniać komfortowe dopasowanie i pasywne usuwanie szumów, umożliwiając lepszą koncentrację na zadaniu. Czas pracy akumulatora słuchawek może wynosić 10 godzin po jednym ładowaniu. Ale ten czas możesz wydłużyć do 50 godzin za pomocą wodoodpornego, aluminiowego etui ładującego, które jest wyposażone w materiałowy przewód i zapewnia szybkie oraz bezpieczne ładowanie słuchawek.

Zastosowana technologia Bionic Hearing pozwala słyszeć otoczenie dzięki dwóm rozwiązaniom – TalkThru i Ambient Aware. Za pomocą pierwszej muzyka jest ściszana, a mowa wzmacniana. AmbientAware zapewnia lepsze wrażenia muzyczne przy jednoczesnym zwiększeniu słyszalności dźwięków otoczenia, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.

Dzięki interfejsowi Bluetooth 5.0 można nawiązywać połączenia lub słuchać muzyki w każdej ze słuchawek oddzielnie. A dzięki zastosowaniu podwójnego systemu mikrofonów, nie trzeba się martwić o przełączanie lub utratę połączenia. W dodatku, parowanie Google obsługiwane na urządzeniach z systemem Android pozwala na błyskawiczne parowanie z urządzeniem użytkownika.

Do każdego zakupionego modelu JBL Under Armour True Wireless Flash X dołączone jest roczne (12 miesięcy) członkostwo premium w aplikacji MapMyRun. Słuchawki są już dostępne na polskim rynku, a ich sugerowana cena detaliczna to 769 zł.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 5V 1,5A

Rozmiar przetwornika: 5,8 mm

Dynamiczne pasmo przenoszenia: 20 – 22 kHz

Efektywność: 96 dB przy 1 kHz/1 mW

Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 96 dB

Impedancja: 14 Ω

Profile Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP V1.6, HFP 1.7

Wersja Bluetooth: 5.0

Akumulator: litowo-jonowy akumulator polimerowy (3,7 V, 120 mAh)

Czas ładowania: 2 godziny

Akumulator etui ładującego: 1500 mA

Czas odtwarzania muzyki: do 10 h

Masa: 117 g

Maks. temperatura robocza: 45°C

