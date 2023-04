Uwierzysz? Tę wideoreklamę stworzyła sztuczna inteligencja

Oto odpowiedź na pytanie, co się stanie, gdy połączymy ze sobą kilka napędzanych przez SI programów.

Jak już wiemy, a niekoniecznie jeszcze się do tego przyzwyczailiśmy, sztuczna inteligencja tworzy wspaniałe obrazy, potrafi także ułożyć tekst (różnej jakości) oraz całkiem udanie pogadać z człowiekiem. Teraz kolejny krok. Pewien człowiek opublikował na Reddicie efekty swojej pracy. Polegała ona na tym, że nakazał GPT-4 stworzyć skrypt reklamy nieistniejącej sieci Pepperoni Hug Spot, Midjourney miała opracować jej elementy wizualne, a Runway Gen2 stworzyć materiał wideo na bazie pracy dwóch poprzednich.

Jak wyszło? Jakość obrazu przypomina nagrania VHS, postaci są niekiedy karykaturalne, momentami trafiają się zabawne wpadki (kobieta wygląda jakby jadła talerz zamiast leżącej na niej pizzy), a lektor nie do końca się sprawdza, ale całość pokazuje możliwości, które drzemią w SI. A ponieważ będą one coraz większe, można sobie wyobrazić profesjonale reklamy wysokiej jakości już w niedalekiej przyszłości. Póki co możesz zobaczyć efekt pod tym linkiem.

Zobacz również:

Źródło: WindowsCentral