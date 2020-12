Użytkownicy PlayStation są mądrzejsi od użytkowników Xboxa?

Kanadyjska firma Royal Panda przeprowadziła ostatnio badanie wśród 1001 graczy, badając ich inteligencję w grach wideo. Okazało się, że użytkownicy PlayStation są statystycznie mądrzejsi od osób korzystających z konsoli firmy Microsoft.

Royal Panda we współpracy z wykładowcami akademickimi opracował złożony z czterech części quiz. Mierzono zdolności matematyczne, logiczne rozumowanie, rozumowanie wizualne oraz inteligencję werbalną. Badanie wykonano na szczegółowo dobranej grupie osób, pod kątem demograficznym oraz preferencji dotyczących gier i urządzeń technologicznych.

Ranking

Średnia ilość IQ:

PlayStation 4: 110,7.

Xbox One: 103,8.

Mobile: 99,4.

Niekwestionowani zwycięzcy to gracze na PC, z wynikiem 112,3 IQ.

Równie ciekawą klasyfikację możemy zaobserwować zestawiając ze sobą różnorodne gatunki gier. Strzelanki prezentują się zdecydowanie najlepiej. Dowodem na to jest chociażby pierwsze miejsce w rankingu zajęte przez Rainbow Six Siege. Na podium znalazły się również Among Us oraz Minecraft.

Gry Mobile potwierdziły jedynie swoją słabą pozycję. Ich użytkownicy osiągnęli odpowiednio dla Candy Crush - 96,4 IQ oraz Angry Birds - 95,8 IQ.

Co ciekawe, wśród graczy pod względem inteligencji zdecydowanie wygrały kobiety. Osiągnęły wynik 108,4 IQ, przy czym mężczyźni 102,3.

