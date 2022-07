Użytkownicy TikToka ogłoszą każdy absurd dla popularności

W celu zdobycia popularności, wiele osób przekracza granice rozsądku. Niektórzy na przykład twierdzą, że będą rozmnażać żaby w milionach sztuk.

W niedzielę Guardian napisał, że w lutym tego roku jeden z użytkowników TikToka z Wielkiej Brytanii uznał, że warto stworzyć gigantyczną „armię żab” i pochwalił się tym w serwisie. Opowiedział w jednym z filmów, że po uważnej obserwacji stawu w pobliżu domu zebrał w nim ponad 1,4 mln jaj pewnego gatunku żab i dopuścił do wyklucia się z nich kijanek w przydomowym basenie. Swoich fanów poinformował:

– Chciałem stworzyć największą armię żab w historii. W przyszłym roku stworzę gigantyczny staw z 10 milionami żab.

Również na początku tego roku inny użytkownik TikToka twierdził, że wypuścił 100 milionów biedronek w Central Parku w Nowym Jorku. W późniejszych postach twierdził, że w odpowiedzi otrzymał pozew sądowy i uciekł z USA. Zbierając setki milionów wyświetleń i wiele zachęt od swoich fanów, obaj użytkownicy eskalowali swoje „wyczyny”, obiecując wypuścić większą liczbę zwierząt.

Może w tych absurdalnych pomysłach nie byłoby nic groźnego, gdyby nie to, że uzyskują one poklask dziesiątków milionów widzów, co zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania tych zamiarów oraz wystąpienia powszechnego naśladownictwa.

Głupota może być szkodliwa

Chociaż Guardian nie był w stanie niezależnie potwierdzić prawdziwości kont obu użytkowników – co może oznaczać, że były to konta fikcyjne, a do żadnych manipulacji dużymi grupami zwierząt nie doszło – ogromna popularność filmów w tej tematyce niepokoi naukowców.

Twórca „żabiej armii” ma teraz na swojej stronie ponad 2 miliony obserwujących i ponad 20 milionów polubień. Filmy dowódcy „biedronkowej eskadry” mają ponad 42 miliony wyświetleń.

– To sprawia, że się wzdrygam – powiedziała Tierra Curry, biolog zajmująca się ochroną przyrody w Centrum Różnorodności Biologicznej.

Przenoszenie gatunków, takich jak żaby i motyle może mieć poważne konsekwencje

– mówi Curry.

– Zamiast pomagać, (ci użytkownicy TikToka) w rzeczywistości krzywdzą zwierzęta, które wypuszczają, a także szkodzą pozostałym gatunkom w środowisku – takie działania tworzą wektory dla chorób i gatunków inwazyjnych – powiedziała.

Naukowcy twierdzą, że jeśli wypuszczenie żab zdarzyło się naprawdę, to jest to alarmujące, biorąc pod uwagę, że ich przenoszenie przez ludzi może być głównym zagrożeniem dla gatunku. Jeden z grzybów wprowadzonych do środowiska przez ludzi mających kontakt z żabami, spowodował masowe wymieranie tych zwierząt, unicestwiając ponad 90 gatunków.

– To prawo niezamierzonych konsekwencji – powiedział Chris Nagano, który przez 27 lat pracował jako biolog gatunków zagrożonych w US Fish and Wildlife Service.

– Nie mam wątpliwości, że te osoby mogły pomyśleć, że robi dobrą rzecz, ale mogą w rzeczywistości doprowadzić te populacje do wyginięcia – mówi Nagano.

Winien jest algorytm TikToka?

Eksperci obawiają się, że sposób działania TikToka zwiększa problem.

TikTok różni się od platform takich jak Instagram i Twitter tym, że użytkownik widzi na swoim kanale treści twórców, których nie musi śledzić. To algorytm serwisu decyduje, co obejrzy dana osoba. Ponieważ sposób jego działania pozostaje nieznany, użytkownicy próbują publikować coraz bardziej „atrakcyjne” treści w celu zwiększenia swoich zasięgów.

– Ponieważ jest to taka „wielka niewiadoma”, wielu użytkowników na przykład rzuca przedmiotami w ścianę, aby zobaczyć, czy to „załatwi” im popularność – mówi Ioana Literat, profesor nadzwyczajny w kolegium nauczycielskim Uniwersytetu Columbia.

TikTok bardziej niż inne platformy potęguje niezwykłość i kreatywność

– Kiedy film przekracza pewien próg popularności, 1 miliard aktywnych użytkowników TikToka miesięcznie może zapewnić niezwykle szeroki zasięg klipu. Duża popularność platformy stworzyła nowy model biznesowy, bazujący nie na „sławie opartej na osobie”, ale na „sławie opartej na treści” – twierdzi Literat.

– Ludzie nie muszą już długo budować bazy obserwujących, tylko wystarczy, że zrobią jedną zwariowaną lub nieoczekiwaną rzecz, która okaże się na tyle frapująca, że obserwujący sami się pojawią – powiedziała.

Zarówno w przypadku żab, jak i biedronek, użytkownicy rozmawiali ze swoimi obserwującymi i byli przez nich zachęcani. Obserwujący armię żab komentowali filmy użytkownika, pytając, jak mogą zebrać własne jajka. A użytkownik stojący za plagą biedronek wprost twierdził, że rozpoczął swój „challenge” w zamian za zasięgi, mówiąc: „Jeśli ten film zdobędzie 30 polubień, kupię 100 milionów biedronek i dokonam inwazji biedronek w Nowym Jorku”.

– Robią to, aby zdobyć polubienia lub inne reakcje – powiedziała Tierra Curry, biolog zajmująca się ochroną przyrody.

– To pożądanie popularności może mieć bardzo negatywne konsekwencje.

Curry zauważa, że takie uwolnienia mas drobnych zwierzą mogą być nielegalne. Przepisy różnią się w zależności od kraju i stanu, powiedziała Curry, ale zachęca ludzi do powiadamiania stanowej agencji ochrony przyrody, jeśli zobaczą taką aktywność na TikToku.

