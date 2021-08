Użytkownicy WhatsAppa czekali na tę funkcję latami

Podczas wczorajszego Galaxy Unpacked, Samsung zaprezentował nową funkcję, która w końcu umożliwi przeniesienie historii wiadomości WhatsApp z iOS na Androida.

Po plotkach od kilku tygodni, WhatsApp w końcu umożliwił przenoszenie historii wiadomości i treści między Androidem a iOS. Funkcja została oficjalnie ogłoszona wczoraj podczas Galaxy Unpacked. Galaxy Z Fold 3 i Z Flip3 będą pierwszymi, które na to pozwolą.

Funkcja będzie stopniowo wdrażana do urządzeń Samsunga, które obsługują system Android 10 lub nowszego. Ostatecznie, funkcja ta ma zostać wprowadzona w każdym innym smartfonie, który obsługuje te wersje Androida. Nie ma jednak jasnych ram czasowych dla pojawienia się tej nowej opcji.

Przesyłanie czatów będzie możliwe, gdy zarówno urządzenia z systemem iOS i Android są fizycznie połączone za pomocą kabla USB typu C do Lightning. Nie będzie można przenieść danych przez inne platformy czy za pomocą Internetu. Jeśli masz więcej niż jedną kopię zapasową historii czatu, zdjęć i wiadomości głosowych w chmurze, kopie zapasowe nie zostaną połączone. Po utworzeniu nowej kopii zapasowej przeniesione dane zastąpią istniejącą kopię zapasową.

Od momentu powstania ponad dziesięć lat temu, WhatsApp stał się jedną z najpopularniejszych aplikacji do przesyłania wiadomości na świecie. Od tego czasu, aplikacja do przesyłania wiadomości była zawsze ograniczona do jednej instancji na jednym urządzeniu. Przełączanie telefonów oznaczałoby, że użytkownicy musieliby za każdym razem wykonać kopię zapasową do lokalnej pamięci masowej, aby dane mogły zostać przywrócone na nowym urządzeniu. Nigdy nie było to jednak możliwe między różnymi systemami operacyjnymi.