Użytkownicy komputerów Mac w zagrożeniu! Chodzi o nowego wirusa wycelowanego w sprzęt Apple

Microsoft odkrył nowe, wyrafinowane złośliwe oprogramowanie na komputery Mac. Czy użytkownicy Apple powinni obawiać się zagrożenia?

Zespół badaczy do spraw bezpieczeństwa opublikował niedawno nowy raport. Dotyczy on podatności na wirusy, ale co ciekawe tym razem nie chodzi o własne systemu Microsoftu. Firma poinformowała o niebezpieczeństwie, które grasuje na komputerach produkowanych przez Apple.

MacBook Air fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Według Microsoftu nowy element znanego już złośliwego oprogramowania znacząco wyewoluował i oferuje teraz znacznie większe możliwości.

Zespół Microsoft 365 Defender Threat Intelligence Team odkrył i nazwał wirusa UpdateAgent po raz pierwszy w październiku 2021 roku. Jest to jedno z nowych zagrożeń, które powstało po przejściu na pracę zdalną.

Od ponad roku wirus cały czas ewoluuje. Z prostego ekstraktowa informacji przerodził się w zaawansowane narzędzie szpiegowskie, którego celem jest kradzież danych płatniczych.

Wirus atakuje komputery Mac poprzez zainfekowane pliki pobierane z sieci oraz reklamy typu pop-up. Kod złośliwego oprogramowania często schowany jest w aplikacjach udających normalne programy.

Troja potrafi ominąć zabezpieczenia Gatekeeper obecne w systemie macOS. Całość może zdobyć uprawnienia root i pracować w ukryciu przez długi czas. Całość wykorzystuje infrastrukturę chmurową taką jak Amazon S3 lub CloudFront, aby na zainfekowany komputer pobrać drugą część wirusa.

UpdateAgent został odkryty w październiku 2021 roku, a złośliwe oprogramowanie grasuje w sieci co najmniej od września 2020 roku. Już to jest dowodem na stopień skomplikowania wirusa.

Microsoft nie ujawnił które wersje systemu operacyjnego macOS są podatne na działanie UpdateAgent. Na szczęście aby zainstalować UpdateAgent użytkownik musi zgodzić się na pobranie pliku i jego instalację. Oznacza to, że jeżeli nie instalujesz programów z niezaufanych źródeł i dbasz o to, co pobierasz z sieci, nie musisz obawiać się wirusa.

Jak zawsze przypominamy o unikaniu klikania w reklamy i pobieraniu plików z wyskakujących okienek na stronach internetowych.