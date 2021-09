Użytkownicy nie lubią iOS 15? Zaskakujące dane!

Okazuje się, że najnowsza wersja systemu operacyjnego Apple - iOS 15 - nie jest zbyt popularna wśród użytkowników iPhone'ów.

Gigant z Cupertino oficjalnie przedstawił światu system operacyjny iOS 15 podczas czerwcowej konferencji WWDC 2021. W trakcie California Streaming Apple zapowiedziało natomiast, że zostanie on udostępniony użytkownikom starszych iPhone'ów w tym tygodniu. Ostatecznie nastąpiło to trzy dni temu. Wygląda jednak na to, że nowa aktualizacja oprogramowania nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem wśród posiadaczy smartfonów Apple.

Już w dniu pojawienia się aktualizacji wielu użytkowników, głównie z Chin, narzekało na problemy pojawiające się po zainstalowaniu systemu iOS 15. Wielu z nich miało problemy z wykonywaniem połączeń oraz z wyłączeniem trybu samolotowego. Szybki restart urządzenia w większości przypadków pomagał jednak usunąć usterki.

iOS 15 jest też pierwszą aktualizacją oprogramowania, która nie jest wymuszona na użytkownikach. Oznacza to, że możemy wybrać pomiędzy korzystaniem z wcześniejszej wersji systemu, lub zdecydować się na jej nowy wariant. Z najnowszych danych wynika, że zdecydowana większość użytkowników zdecydowała się na to pierwsze rozwiązanie.

Dane udostępnione przez firmę analityczną Mixpanel pokazują nam, że zaledwie 8,5 procenta użytkowników zdecydowało się na aktualizację w ciągu pierwszych dwóch dni od momentu udostępnienia iOS 15. W przypadku iOS 14 ta wartość była wyższa. W tym samym okresie czasu w ubiegłym roku już 14,5 procent urządzeń zostało zaktualizowanych.

Dlaczego tak niewielka liczba posiadaczy iPhone'a zdecydowała się na aktualizację? Pierwszy powód podaliśmy już wcześniej: nie jest ona obowiązkowa. Drugi jest taki, że tak naprawdę nie wnosi ona wielu nowych funkcji i możliwości, zwłaszcza dla polskich użytkowników. iOS 15 jest jedynie ulepszeniem poprzedniej wersji, a nie rewolucją w oprogramowaniu.

Możemy spodziewać się, że Apple jeszcze przez dłuższy czas nie przedstawi żadnych oficjalnych danych dotyczących adaptacji iOS 15. Mamy jednak nadzieję, że doczekamy się ich szybciej, niż przy okazji przyszłorocznej konferencji WWDC.