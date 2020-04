Użytkownicy urządzeń Galaxy otrzymują YouTube Premium za darmo

Smasung ogłosił właśnie, że posiadacze smartfonów Galaxy otrzymają za darmo dostęp Youtube Premium. Na jak długo? To już zależy od posiadanego urządzenia.

Czym różni się Youtube Premium od zwykłego YouTube? Przede wszystkim jest to brak reklam, możliwość odtwarzania materiałów offline oraz w tle. Można także odtwarzać treści przy zablokowanym ekranie. Samsung ogłosił dzisiaj, że każdy posiadacz urządzenia z rodziny Galaxy otrzyma darmową subskrypcję. Jednak ważna uwaga - dotyczy to tylko urządzeń Galaxy zakupionych i aktywowanych od 14 lutego 2020 r. do 6 marca 2021 roku. Ponadto jest ona przeznaczona dla osób, które wcześniej nie korzystały z wersji testowej YouTube Premium, ani wersji testowych takich usług, jak YouTube Music Premium, YouTube Red lub Google Play Music.

Cztery miesiące YouTube Premium otrzymają użytkownicy Galaxy S20 (S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G), Galaxy Z Flip oraz Galaxy Fold, a posiadacze innych urządzeń Galaxy mogą liczyć na dwa miesiące darmowego korzystania z subskrypcji. Akcja potrwa do 6 kwietnia 2021 roku. Uwaga - do wzięcia udziału w promocji wymagane jest posiadanie konta Google oraz zadeklarowanie metody płatności.