Użytkownicy zniesmaczeni promocją przeglądarki Microsoft Edge

Po ostatniej aktualizacji Windows 10 o nazwie 20H2 firma Microsoft zdecydowała się w nachalny sposób reklamować przeglądarkę Edge. Reakcja użytkowników nie pozostawia złudzeń.

Po pobraniu ostatniej katastrofalnej aktualizacji systemu Windows 10 o nazwie 20H2 okazuje się, że firma Microsoft jeszcze bardziej chce wypromować swoją przeglądarkę Edge. Użytkownicy dzielą się opiniami, że robi się to coraz bardziej namolne.

Zaczęło się od reklam uruchamianych w witrynie Outlook, menu Start oraz wyszukiwarce. Po aktualizacji systemu, firma Microsoft dodała również powiadomienie i rekomendację przeglądarki Edge do paska zadań. Jeden z użytkowników Windows 10 podzielił się zrzutem ekranu, na którym widać powiadomienie zachęcające do uruchomienia Microsoft Edge.

Źródło: Windows Latest

"Nowy Microsoft Edge jest tutaj. Wróć do przeglądania bezpośrednio z paska zadań" - głosi powiadomienie

Co ciekawe, nawet jeżeli Edge jest domyślną przeglądarką, to powiadomienie i tak się pojawi. Najprawdopodobniej jest to wynik błędu. Na szczęście istnieje łatwa droga, dzięki której pozbędziemy się tego typu powiadomień. Wystarczy wyłączyć opcję wskazówek i sugestii w Ustawienia>System>Powiadomienia i akcja.

Microsoft mocno promuje przeglądarkę Edge, co może irytować. Warto jednak zauważyć, że do tej pory otrzymała ona wiele pozytywnych opinii, a jej udział na rynku przeglądarek stale rośnie.