Użytkowników Galaxy S10 Lite czeka bardzo miła niespodzianka

Samsung testuje właśnie najnowszą aktualizację dla użytkowników poczciwego smartfona z 2020 roku.

Samsung Galaxy S10 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jeśli Galaxy S10 Lite ma jedną przewagę nad standardowym Galaxy S10, to jest nią fakt, że dostarczono go z Androidem 10 zamiast Androida 9. Więc chociaż Galaxy S10 nie dostanie najnowszej aktualizacji One UI 5.0, to Galaxy S10 Lite ją dostanie, dzięki polityce Samsunga dotyczącej trzech aktualizacji OS. I rzeczywiście, Samsung rozpoczął testy One UI 5.0 dla Galaxy S10 Lite.

Galaxy S10 Lite nie będzie brał udziału w programie beta One UI 5.0. Zamiast tego, Samsung testuje teraz oprogramowanie we własnych laboratoriach i wypuści je, gdy tylko uzna, że jest gotowa dla publiczności. Jeśli chodzi o to, kiedy to może się stać, wstępne harmonogramy Samsunga dotyczące publicznego wydania One UI 5.0 zarówno w Niemczech, jak i Malezji stwierdzają, że Galaxy S10 Lite powinien dostać Androida 13 i One UI 5.0 już w grudniu. To daje Samsungowi prawie dwa miesiące na przetestowanie One UI 5.0 dla Galaxy S10 Lite.

Zobacz również:

Galaxy S10 Lite został dostarczony z systemem Android 10. Jest uprawniony do trzech dużych aktualizacji OS, a do tej pory otrzymał Androida 11 i Androida 12. Android 13 z One UI 5.0 będzie stanowić ostatnią dużą aktualizację oprogramowania układowego dla Galaxy S10 Lite. Pamiętajcie, że termin grudniowy jest orientacyjny i może ulec zmianie. Będziemy informować was na bieżąco, jeśli pojawi się więcej szczegółów.

One UI 5.0 powinno przynieść lepszą optymalizację na Galaxy S10 Lite, jeśli oprogramowanie na serii Galaxy S22 jest jakimkolwiek wyznacznikiem. Aktualizacja powinna również wprowadzić nowe opcje personalizacji ekranu blokady i rozszerzyć funkcje personalizacji kolorów Material You.