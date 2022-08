Używasz Disney+? Uważaj - odnotowano zmasowaną akcję przejmowania kont

Disney+ jest obecny w Polsce od dwóch tygodni, a już budzi zainteresowanie cyberprzęstępców. Przejęcie konta to sposób, aby mieć dostęp do całej zawartości bez płacenia. Jak nie stać się ofiarą?

Disney+ wzbudził w naszym kraju spore zainteresowanie, a tam, gdzie ono - zaraz pojawiają się osoby mające niezbyt uczciwe zamiary. Na naszym, krajowym podwórku mamy powtórkę tego, co działo się po wprowadzeniu serwisu w Niemczech. Tam można było kupić dostęp do przejętego konta za kwotę pomiędzy 3 a 11 dolarów, więc całkiem atrakcyjną. U nas dostęp oficjalny to 28,99 zł za miesiąc lub 289,90 zł za rok.

Jak uderzają w użytkowników cyberprzestępcy? Co ciekawe, nie tylko przejmują konta, ale są zainteresowani pieniędzmi, dlatego w Internecie nastąpił wysyp fałszywych, podszywających się pod nią stron. Skala zjawiska była na tyle duża, że zespół CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego wydał na przełomie czerwca i lipca ostrzeżenie w tej sprawie. Poza tym pojawił się oczywiście phishing - najczęstszym motywem była promocja lub blokada konta. Oczywiście do skorzystania z promocji lub odblokowania niezbędna była opłata wraz z podaniem danych do logowania oraz numeru karty i jej kodu CVC/CVV.

Zobacz również:

Jak nie dać się oszukać? Bitdefender podaje trzy rzeczy, o jakich należy pamiętać:

ustaw silne, unikalne hasło i chroń je;

wprowadź uwierzytelnianie wieloskładnikowe;

uważaj na phishing - nigdy nie należy otwierać żadnego załącznika ani klikać żadnego linku bez 100% pewności, że wiadomość pochodzi z zaufanego pełnoprawnego źródła. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości skontaktujmy się z nadawcą za pośrednictwem niezależnych, zweryfikowanych wcześniej kanałów komunikacji, aby upewnić się, że faktycznie wysłał do nas wiadomość.

Ja dodam od siebie, aby nikomu nie udostępniać swojego hasła oraz danych do logowania. Dzięki temu zawsze będziesz mieć pewność, że konto należy tylko do Ciebie.

Źródło: Bitdefender