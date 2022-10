Używasz Facebooka? Ponad 400 aplikacji może kraść Twoje dane!

Dotyczy do programów na Androida oraz iOS. Które zidentyfikowano i jakich unikać?

Zespół Mety odpowiedzialny za bezpieczeństwo zidentyfikował ponad cztery setki aplikacji, które powstały tylko po to, aby wykradać dane użytkowników Facebooka. Były one dostępne w App Store oraz Play Store. Obecnie, po zgłoszeniu ich przez Metę, zostały wycofane, jednak zanim odkryto ich prawdziwą naturę i zablokowano, zdążyły je pobrać miliony osób. Większość z nich jest jednak wciąż dostępna w sklepach firm trzecich, skąd można je pobierać.

Szkodniki znajdowały się w każdej kategorii - zaczynając od połączeń VPN, kończąc na grach i zaawansowanych aplikacjach graficznych. Cyberprzestępcy szczególnie upodobali sobie edytory zdjęć - ponad 46% z wykrytych szkodników. Pokazuje to poniższa infografika.

Zobacz również:

Fot.: Meta

Do pobierania i instalowania aplikacji zachęcały świetne recenzje i wysokie oceny - które wystawiali przede wszystkim sami przestępcy poprzez fałszywe konta. Po zainstalowaniu apki należało się zalogować do niej przy użyciu swojego konta FB, aby mieć dostęp do jej funkcjonalności. Wpisywane loginy i hasła były przesyłane do serwera oszustów. Umożliwiało im to dostęp do konta użytkownika i robienie tam praktycznie wszystkiego - od rozsyłania fałszywych informacji zaczynając, na publikowaniu postów kończąc.

Jak można uniknąć takiej sytuacji? Jest to o tyle utrudnione, że zwykłe aplikacje także wymagają logowania, jednak zazwyczaj pozwalają na korzystanie z dostarczanych narzędzi. Myśląc logicznie - jeśli chcesz edytować zdjęcie, po co aplikacji potrzebne Twoje zalogowanie? Dlatego doradza się brak zaufania do takich apek. Meta pokazała przykłady kilku takich szkodników:

Fot.: Meta

Jeśli zdarzyło Ci się zainstalować szkodliwą aplikację, wówczas należy natychmiast ją odinstalować, a także niezwłocznie zmienić hasło. Dla pewności możesz także włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, co znacznie podniesie bezpieczeństwo. Jeśli zaś chodzi o wykryte szkodniki - niestety, jeszcze nie opublikowano pełnej listy tytułów.

Źródło: Meta