Używasz Windows 11? Zbliża się przełomowa aktualizacja! [27.01.2022]

Wszystko wskazuje na to, że już za chwilę użytkownicy systemu Windows 11 otrzymają wielką aktualizację. Czego możemy się spodziewać?

Firma Microsoft udostępniła najnowszy system Windows 11 pod koniec 2021 roku. Nie da się jednak ukryć, że była to bardzo szybka premiera popędzona katastrofalnymi w skutkach aktualizacjami Windows 10 i odwołaniem prac nad oprogramowaniem Windows 10X przeznaczonym do urządzeń hybrydowych łączących w sobie cechy tabletu oraz komputera. Niestety, spowodowało to, że Windows 11 pełen jest rozmaitych niedociągnięć, które rozwiązywane są niespiesznie za pomocą udostępnianych kompilacji. Według najnowszych informacji, tak będzie i tym razem.

Opierając się na danych opublikowanych na stronie firmy Microsoft, lutowa aktualizacja ma przynieść ze sobą przede wszystkim możliwość podglądu aplikacji na Androida w systemie Windows 11 za pośrednictwem podsystemu Windows dla Androida (WSA). Poza tym spodziewamy się ulepszonego designu paska zadań, wielkiego powrotu widżetu pogodowego oraz przeprojektowanych aplikacji takich jak Notatnik i Odtwarzacz multimediów.

Zobacz również:

Podsumowując, jest to zaledwie czubek góry lodowej wobec tego, co zostanie wprowadzone. Zasadniczo wszystkie nowości, które do tej pory były testowane przez testerów z programu Windows Insider zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. Co ciekawe, przedstawiciele firmy Microsoft zdradzają, że w 2022 roku mają plan zwiększyć liczbę użytkowników oprogramowania Windows 11, koncentrując się na grach, programach kreatywnych oraz "metawersum".

Aktualizacja 27.01.2022

Wraz z aktualizacją, która pojawi się w lutym tego roku, firma Microsoft zamierza wprowadzić nowe funkcje. Jedną z nich jest włączanie i wyłączanie mikrofonu prosto z paska zadań. Wcześniej tę opcję sprawdzano przez testerów z programu Windows Insider, a teraz pojawi się do pobrania dla wszystkich. W tej chwili obsługuje ona tylko program Microsoft Teams, ale niewykluczone, że w przyszłości zostanie dodana obsługa większej ilości aplikacji.