Używasz Windows 7 lub Windows 8.1? To dobra wiadomość

A dlaczego? Jak się okazało, Microsoft wciąż daje Ci ciekawą możliwość.

Pamiętasz, jak po debiucie Windows 10 Microsoft ogłosił darmowe przejście na niego dla wszystkich użytkowników Windows 7, Windows 81. oraz Windows 8? Miało to trwać rok, ale mamy już rok 2023 i nic się nie zmieniło. Jeśli Twoja maszyna korzysta z któregoś z wymienionych i spełnia wymagania sprzętowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić system na Windows 10 w dowolnej chwili.

A teraz okazuje się, że to samo w przypadku Windows 11! Jeśli posiadasz klucz aktywacyjny do Windows 7, 8 oraz 8.1, a Twoja maszyna spełnia warunki do tego, aby działał na niej płynnie system - wymagania znajdziesz tutaj - możesz cieszyć się najnowszym dzieckiem Microsoftu. Ale... Czy maszyna, na której działa płynnie Windows 7, będzie w stanie je spełnić?

Jeśli jednak w jakiś sposób spełnia, po prostu pobierz plik .iso ze strony Microsoftu, a następnie przeprowadź proces instalacji, wybierając zmianę na nowy system.

