Używasz aplikacji Office? Microsoft zdecydował o jej końcu

Nie oznacza to jednak, że pakiet biurowy odejdzie na śmietnik historii.

Podczas konferencji Ignite Microsoft ogłosił, że w przyszłym miesiącu aplikacji Office zostanie wchłonięta przez apkę Microsoft 365. Każdy, kto będzie chciał korzystać z programów biurowych, będzie dostawał się do nich właśnie przez nią. Równocześnie poinformowano o nowościach, które mają za zadanie uprzyjemnić ich użytkowanie oraz usprawnić organizację pracy. Zmianom ulegnie interfejs, w którym pojawią się powiadomienia o współdzielonych dokumentach wraz z oznaczeniem, która z osób współpracujących wprowadziła zmiany. Ponadto każdy będzie mógł go spersonalizować, dodając do niego najczęściej używane komendy.

Do tego dodana zostanie bardziej zaawansowana Sztuczna Inteligencja. Pozwoli to na większą kontekstowość m.in. przy tagowaniu ludzi oraz plików i korekcie tekstu. O ile zmiany aplikacji i interfejsu nadejdą już w listopadzie, o tyle te nowe funkcje SI pojawią się dopiero w nieokreślonej przyszłości. Do pakietu Microsoft 365 dodana zostanie także aplikacja Places. To rozwiązanie związane z rezerwacjami miejsc w pracy oraz sprawdzania obecności pracowników w biurze. Wygląda niczym konkurencja dla popularnego na świecie Tribeloo. Czy się nim stanie? To już czas pokaże.

Fot.: Microsoft

Po zapowiedzianych zmianach widać, że Microsoft nie planuje osiadać na laurach i stara się maksymalnie zwiększyć atrakcyjność swoich usług. Miło by było, gdyby zadbał przy okazji o brak bugów w Windows 11.

Źródło: PC World