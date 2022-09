Używasz trybu incognito do tajemnych wyszukiwań na Androidzie? Google pomoże Ci zachować sekrety

W końcu możecie być pewni, że nieproszone oczy nie zobaczą rzeczy, które miały zostać tylko między Wami a przeglądarką Google.

Przeglądarka Chrome na Androida to często pierwszy wybór dla osób korzystających z tego systemu. Jest ona rozbudowana, wygodna w użytku i ma wiele przydatnych funkcji. Jedną z nich jest bez wątpienia tryb incognito. Dzięki niemu możemy ukryć swoje wyszukiwanie przed nieproszonymi spojrzeniami, a także pozbyć się niechcianych ciasteczek czy historii wyszukiwania. Dzięki nowej funkcji bezpieczeństwa, będzie on jeszcze bardziej przydatny dla użytkowników.

Trybu incognito możemy używać do wielu rzeczy - od wyszukiwania odpowiedzi na wstydliwe pytania, przez chęć zobaczenia danych stron bez naszej historii wyszukiwania, aż do przeszukiwania internetu w poszukiwaniu prezentów dla swoich bliskich. Często też nie chcemy, aby po podniesieniu naszego telefonu ktoś mógł zobaczyć, czego szukamy - nawet, jeśli dana strona nadal jest otwarta. Google wymyśliło ciekawy sposób, aby nikt poza nami nie miał dostępu do otwartych kart trybu incognito.

Od teraz w ustawieniach mobilnego Google Chrome możemy włączyć biometryczne potwierdzenie otwarcia kart trybu incognito. Oznacza to, że jeśli pozostawimy w drugiej karcie incognito otwartą stronę i będziemy chcieli do niej wrócić, nasz telefon w w pierwszej kolejności spyta nas o nas odcisk palca. Tak samo stanie się, gdy zminimalizujemy aplikację lub zablokujemy telefon. Dzięki biometrycznemu potwierdzeniu możemy być pewni, że treści otwarte w kartach incognito będą dostępne tylko dla naszych oczu.

Oczywiście na początku trzeba włączyć tę możliwość w ustawieniach przeglądarki. Aby to zrobić wystarczy wejść w Ustawienia, następnie kliknąć w podmenu Prywatność i bezpieczeństwo. Powinniśmy tam znaleźć opcję Zablokuj karty incognito kiedy opuścisz Chrome. Jeśli jeszcze go tam nie ma, należy zaktualizować aplikację, gdyż ta funkcja jest powoli udostępniana przez Google. Jednak jesli nawet po aktualizacji nie możemy jej znaleźć, nic straconego. Możemy włączyć tę funkcję ręcznie, wpisując w pasek przeglądarki tę komendę:

chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android

Jednak już niedługo ta funkcja powinna zagościć na w każdej najnowszej wersji przeglądarki Google.